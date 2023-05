Žena měla jet s kamarádkami na výlet do Prahy. Na nádraží ale ve smluvený čas nedorazila. Následovalo velké pátrání.

Žena se v podvečer vrátila domů. | Foto: archiv Městské policie Pardubice

Jednaosmdesátiletá seniorka měla vyrazit na výlet do Prahy se svými kamarádkami. Na nádraží ale ve smluvený čas nedorazila. Jakmile dámy v nekompletní sestavě usedly do vlaku, rozhodly se kontaktovat svou kamarádku, ale jejich volání bylo bezúspěšné. Nedalo jim to, a tak zavolaly nic netušícímu pětaosmdesátiletému manželovi postrádané ženy. Ustaraný muž se vydal za strážníky, aby mu pomohli ženu najít.

„Kontrolou kamerových záznamů bylo zjištěno, že žena se skutečně na nádraží vydala, tam ovšem její stopa končila. Telefon u sebe neměla, takže nebylo možné se s ní spojit," vysvětlila tisková mluvčí Městské policie Pardubice Lucie Klementová. Strážníci pro jistotu s mužem ještě znova prohledali trasu i přilehlé okolí a také místo bydliště, zda se tam žena přeci jen nevrátila, ale vše bylo marné. „Nezbývalo nic jiného, než pána převézt na policii, aby pohřešování ženy ohlásil přímo tam," dodala Klementová.

Celý den strachování a hledání měl aspoň šťastný konec. Žena se v podvečer vrátila domů. Dokonce měla za sebou i výlet do Prahy, kam se vydala jiným vlakem, protože ten původně smluvený jí ujel.