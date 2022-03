Obavy z budoucnosti neskrývají ani manželé Ludmila a Karel z vesnice na Svitavsku. „Měli jsme propadlé pasy, tak jsme si nechali hned po začátku války na Ukrajině udělat nové. Část rodiny žije v Austrálii. Pokud by se situace v Čechách zhoršila, tak to tady balíme a odlétáme za nimi,“ řekla rozhodně Ludmila.

A není sama, kdo má z možného konfliktu strach. Na úřadu v Litomyšli se nárazově tvoří fronty, v Chrudimi jsou termíny na objednání na cestovní pasy obsazené skoro do konce dubna.

„Za sedm pracovních dnů měsíce března jsme nabrali už o deset procent více žádostí o cestovní pasy než za celý únor. Běžně v tomto období pomalu narůstá počet žádostí v souvislosti s turistickou sezonou, ale nárůst nebývá rozhodně tak skokový. Termíny objednání máme vyčerpané do 26. dubna,“ uvedla vedoucí správního odboru chrudimské radnice Eva Doležalová.

Zájemci mohou přijít i bez objednání, ale musí počítat s delší čekací dobou. Objednaní klienti mají rezervovaný svůj konkrétní čas pro vyřízení žádosti.

Nárůst žádostí o cestovní pasy hlásí také úřad v Ústí nad Orlicí a podle pracovníků je to rozhodně v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

Standardní cestovní pas vydají úřady do 30 dnů, pro lidi starší 15 let stojí 600 korun a jeho platnost je 10 let. Pro dítě vyjde na 100 korun a platí 5 let. Rychlopas je hotový do 6 pracovních dnů, ale vyjde podstatně dráž.

„Od minulého týdne registrujeme zhruba třikrát větší zájem o vydání pasu než obvykle ve stejném období. Za únor bylo žádostí sedmdesát. Od začátku března je to už téměř sto,“ podotkla mluvčí radnice v Ústí nad Orlicí Dana Pokorná.

Většinou úředníci nárůst žádostí evidovali až v dubnu a květnu. „Letos je nárůst žádostí o dost vyšší a z velké části tomu napomáhá válečný konflikt na Ukrajině. Ve srovnání s předchozím měsícem se počet žadatelů zdvojnásobil a ani po skončení jarních prázdnin se nesnížil,“ dodala Petra Ventluková, vedoucí oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel pardubického magistrátu.

Více lidí si chodí nechat udělat pas i ve Svitavách. Dosud to ale není dramatický nárůst. A podle radnice je za tím spíše omezené cestování kvůli pandemii covidu v minulých letech.

„Vzhledem k tomu, že cestování bylo v posledních dvou letech omezeno, lidé si nyní, před turistickou sezonou, dávají doklady do pořádku. U množství pasů prošla jejich platnost a lidé to nyní zjistili. Přičítáme to tedy spíše zájmu o cestování v nadcházejícím létě,“ popsala mluvčí Svitav Kateřina Kotasová.

