"Vzhledem k vysokému věku dámy a občas i zmateným informacím to vzali strážníci pěkně postupně a od začátku. Dámu naložili do vozu a odvezli domů. Zazvonili na souseda, který měl k dispozici náhradní klíč od bytu, ale ten nakonec nebyl potřeba. Po vstupu do vchodu a prohlídce vstupního vestibulu našli strážníci kabelku pověšenou na uzávěru topení. Nic v ní nechybělo a měli byste vidět tu úlevu i šťastný úsměv na tváři," popsal příběh se šťastným koncem mluvčí strážníků Jiří Sejkora.