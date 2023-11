Jste na cestě na letiště, v hlavě slunce a drink s paraplíčkem a najednou zjistíte, že jste v maléru. Nemáte cestovní doklady. Nastupuje zoufalství, sen o pláži se rozplývá, ale pak si přece jen na řešení vzpomenete a začnete vytáčet telefon pardubických strážníků.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Na tísňovou linku zavolal zoufalý muž, který cestoval s partnerkou z Pardubic do Prahy na letiště. Na nástupišti počkali na příjezd rychlíku, do něj naskládali všechny kufry, nastoupili a odjeli. Během cesty ale zjistili, že to nejdůležitější zavazadlo, v kterém měli pasy, zůstalo opřené u výtahu na nástupišti. Strážníci ihned zalarmovali dozorčí haly, která na peróně skutečně zapomenutý batoh s doklady a penězi našla. Strážníci předali dozorčí telefonní číslo na majitele batohu, s kterým se domluvila, že batoh předá personálu následujícího spoje jedoucího do Prahy a od nich si muž své zavazadlo převezme. Přesně o hodinu později strážníci obdrželi zprávu, že batoh je u majitele a exotická dovolená je zachráněna,“ popsala celou operaci mluvčí strážníků Lucie Klementová.

Zdroj: Čížková Nikola