"Strážníci řešili 28 událostí a z toho 7 přestupků. Tím největším byl drzý řidič, který přímo před hlídkou projel červenou na semaforu přímo mezi procházejícími chodci," uvedl mluvčí parubických strážníků Jiří Sejkora.

Další události už strážníci řešili spolu s HZS Pardubického kraje. Nejprve pomáhali usměrňovat dopravu, zatímco se hasiči neúspěšně snažili otevřít zabouchnuté (a bytelné) bezpečnostní dveře a zkusili je obejít z žebříku přes okno. Tam ale také nepochodili. Po dobrém to nešlo a tak bezpečnostní dveře zdolalo po zlém rozpínací zařízení. Ve večerních hodinách pak spolu s hasiči vyjížděli na sídliště nábřeží Závodu míru k ohlášenému požáru vánočního stromku, který naštěstí skončil bez zranění ještě před příjezdem hasičů.

"Poklidnou noc narušil až incident na ubytovně Hůrka, kde se před 22 hodinou do sebe pustila skupina cizinců a tichá noc rázem skončila," popsal Sejkora. Tísňové volání přijala Policie České republiky, ale vzhledem k oznámení počtu osob a faktu, že bylo třeba vyklidit celou ubytovnu, to v areálu bývalých kasáren vypadalo jak na policejním sjezdu. Strážníci na žádost policie jako posila zajišťovali vstup do prohledávané budovy a postupné vyvádění osob z objektu, který policisté prohlíželi. Případem se dále zabývá Policie České republiky.

Nejčastějším typem události o Štědrém dnu byla hlášení o narušení střežených objektů, která se ve všech případech ale ukázala jako planý poplach. "Na druhém místě se umístily stížnosti na špatně parkující vozidla," uzavřel mluvčí.