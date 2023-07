Spoléhat se na to, že když je věc opotřebovaná, tak že ji nikdo nebude chtít ukrást, se v některých případech nemusí vyplatiti. Přesvědčil se o tom jistý údržbář z Pardubic, který přijel za prací a svůj bicykl nechal bez zamčení opřený lampu.

Strážníci šli pro ukradené kolo v podstatě najisto. | Foto: Městská policie Pardubice

Když se po práci pro kolo vrátil, našel jen prázdný sloup veřejného osvětlení. Kolo bylo pryč.

„Ztrátu oznámil strážníkům a ti se postarali o malý zázrak. Během několika hodin kolo našli. Pomohla jejich všímavost, skvělá místní znalost, kamerový systém i včasné oznámení.. Díky této souhře strážníci nalezli na záznamu muže, který jede na kole a vedle sebe veze kolo odpovídající popisu,“ popsala mluvčí strážníků Lucie Klementová.

Krajští policisté mají nové měřící stanice. Dopravní nehody vyšetří rychleji

Najít toho správného podezřelého, i proto, že už s ním strážníci měli párkrát tu čest, nebyl velký problém.

„Muž byl překvapen, když se mu u domu zjevili strážníci s dotazem, kam odložil kolo, s kterým jej viděli jet. Muž uvedl, že kolo nalezl ve městě opřené o lampu a měl za to, že už ho nikdo nebude postrádat. Tím se sice vyhnul podezření z krádeže, kterou muži v tomto případě nešlo prokázat. Dopustil se však jiného přestupku, a to že nález neodevzdal, ale ponechal si jej. Aby si to pro příště pamatoval, dostal pokutu a kolo vrátil,“ uzavřela mluvčí.