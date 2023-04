Strážníci přijeli pro opilce, odvezli rovnou dva

Vměšovat se do řešení případu strážníkům pardubické městské policie se nemusí vyplatit. Na vlastní kůži si to vyzkoušel podnapilý muž, který se přichomýtl k řešení dalšího podobně intoxikovaného jedince. Tento týden už to byl druhý podobný případ.

Přijeli pro jednoho, odvezli dva. | Foto: MP Pardubice