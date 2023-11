Vánoce se blíží, sezóna velkých nákupů dárků začala. A toho pochopitelně využívají prodejci nejůznějšího pochybného zboží a často bývají velmi neodbytní. Jejich rejdištěm bývají parkoviště u obchodních domů, supermarketů, nebo i autobusové zastávky

Pár příkladů zabaveného zboží strážníky | Foto: Městská policie Pardubice

Vždy se pochopitelně jedná o super kvalitní zboží za velmi výhodnou cenu. „Značkové“ parfémy, hodinky, vrtačky, akušroubováky a další nářadí pro kutily, to je nejčastěji nabízený sortiment.

„Prodej probíhá celkem nenápadně. Zákazníky osloví jednotlivec nebo dvojce prodejců, kteří nabídnou značkové produkty za velmi výhodnou cenu, o které jsou ještě ochotni smlouvat. Tlak na osloveného zákazníka je velký. Prodejce bývá neodbytný a nabízený produkt neustále vkládá potenciální oběti do rukou nebo se snaží věc vložit do jeho nákupních tašek či do vozidla. Nenechte se vtáhnout do jejich hry. Nebojte se je jasně a důrazně odmítnout a samozřejmě ihned informujte strážníky nebo policii,“ popisuje řádění těchto vykuků i způsob obrany mluvčí pardubické městské policie Lucie Klementová a rovnou přidává nedávný případ.

„Ten aktuální, ze včerejška, se odehrál na parkovišti u supermarketu na Višňovce. Prodejce nabízel vrtačky, které měl ve svém voze. Oslovený zákazník ale zachoval chladnou hlavu, vše odmítl a zavolal na linku 156. Hlídka sice na místě osobu odpovídající popisu již nenalezla, ale příště můžeme být úspěšní. V našich rukou už několik prodejců skončilo, zboží jim bylo odebráno a jejich případy se zabýval správní orgán,“ uzavřela.

Zdroj: Michal Žampach