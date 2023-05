Strážníci si hráli na rybáře. Z kanálu vylovili ztracené sluchátko

Bezdrátové sluchátko zapadlé do kanálu, to je hodně nepříjemná situace. Přesně to se stalo jedné ženě na pardubické třídě Míru. A kdy nepomohly vlastní snahy, přivolala si na pomoc strážníky. Naštěstí na místo došla hlídka, které nebylo rybaření cizí.

Při lovení sluchátka pomohl magnet na provázku. | Foto: Městská policie Pardubice