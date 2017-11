Strážníci v Pardubicích začínali před 25 lety

Pardubice – Strážníci v Pardubicích působí od začátku městských policií u nás. Už čtvrtstoletí.

Naďa Snopková a Pavla Morávková jako příslušnice pardubické městské policie v roce 1994. Foto: Archiv Městské policie Pardubice.

„To jsme my s Pavlou Morávkovu při otevírání Hradubické silnice,“ říká Naďa Snopková nad černobílou fotografií, která je s kolegyní v uniformě zachycuje ve službě v roce 1994. Městská policie Pardubice si včera připomenula výročí 25 let od svého založení. A právě Naďa Snopková, nyní vedoucí přestupkového oddělení pardubické městské policie, je jednou z osmi lidí, kteří byli u samých začátků sboru. „A ještě mě to pořád baví!“ říká.



Celý příběh začal v roce 1992, kdy se rodily první městské policie. Pardubice byly mezi prvními městy, která sbor zakládala. Nebylo tehdy na čem stavět. Strážníci neměli ani vlastní služebnu, ani zkušenosti.



„První dva měsíce jsme začínali společnou službou na Policii České republiky, což pro nás byla asi nejlepší škola, a doteď na to vzpomínám. Prošli jsme s nimi všechny situace – dopravní nehody, řízení dopravy, zajištění místa činu, Velkou pardubickou, pochody skinheadů i první mrtvé. To byly neocenitelné zkušenosti,“ popisuje Snopková.



„Z té doby si pamatuji na skořápkáře, dnes už také něco, co zmizelo v minulosti. Party těchto podvodných hráčů jsme naháněli po městě pravidelně a užili jsme si s nimi dost, zejména u Tesca, kde to jelo ve velkém a prakticky každý den jsme tam na ně pořádali doslova hony,“ dodává.



Každá doba podle ní přinesla nějakou změnu. Ta, která asi dobře utkvěla v paměti občanů Pardubic, se odehrála v roce 1993. „To totiž začaly takzvané botičky a spousta lidí to tehdy špatně nesla. To bylo hádek, křiku, do dolů i jinam nás posílali. Tehdy ale začala i evidence jízdních kol, a ta u nás trvá doteď,“ vyjmenovává Naďa Snopková.



Sama pak začala své zkušenosti i předávat. To v době, kdy městská policie založila ženské hlídky – „pomněnkové Marie“, které se věnovaly výhradně dopravě. Jejich tradici právě letos i Městská policie v Pardubicích obnovila.



„Já jsem v té době byla ve službě dva roky, a tak jsem svoje zkušenosti začala předávat a zaškolovat kolegyně. Pak jsem přešla na přestupkové oddělení, a tam už jsem jednadvacet let,“ uzavírá Naďa Snopková.