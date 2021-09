Zraněný muž nereagoval na bolestivé podněty, měl nehmatný puls a nedýchal, proto strážník okamžitě zahájil základní neodkladnou resuscitaci. V té pokračoval do příjezdu záchranné služby, která byla na místě během několika minut a muže si převzala.

Ve středu se v parku Na Vinici v Pardubicích podařilo zachránil lidský život. Cyklista si všiml bezvládně ležícího pětašedesátiletého muže a ihned zavolal záchranou službu. Ve stejnou chvíli místem procházel i strážník s rodinou, který měl sice volno, ale bez váhání se zapojil do záchranné akce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.