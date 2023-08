Seschlou alej v ulici Jahnova brzy nahradí nové stromy. Dělníci opraví i chodníky a cyklostezku. Město vybralo firmu, která se postará o obnovu aleje lemující ulici Jahnova a část náměstí Republiky.

Seschlou alej v ulici Jahnova brzy nahradí nové stromy. Město totiž vybralo firmu, která se postará nejen o obnovu aleje lemující ulici Jahnova a část náměstí Republiky, ale i o úpravu chodníku a cyklostezky. | Foto: Deník/Nikola Remešová

Alej lemující ulici Jahnova a část náměstí Republiky v Pardubicích by měli odborníci obnovit do konce tohoto roku. V plánu je zde vysadit akáty, které dobře snášejí městské ovzduší. Práce by podle radnice měly vyjít na zhruba 10,5 milionů korun. Vedení města chce použít peníze z fondů určených na boj se změnou klimatu.

„Chodník pro pěší, který je tvořen žulovou dlažbou, bude rozebrán a upraven, stejně tak bude upraven povrch asfaltové cyklotrasy, která vede podél chodníku. Souběžně s těmito pracemi dojde také na úpravu inženýrských sítí a veřejného osvětlení,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal s tím, že město je navíc připraveno využít k pokrytí nákladů dotaci z Norských fondů, která by mohla dosáhnout výše přibližně 7,8 milionu korun.

26 stromů

Na dokončenou úpravu povrchů naváže výsadba nových stromů, které nahradí uschlé kusy. Staré stromy vyrůstaly v betonových skružích a neprospívaly. Místo betonu mají nové stromy růst v kvalitní hlíně.

„V místech, kde budou stromy zasázeny, bude vytvořen systém prokořenitelných buněk, který rostlinám umožní vytvořit objem pro budoucí růst kořenového systému nově vysázených stromů. Do takto připravené půdy pak bude umístěno celkem 26 dřevin z druhu akát s tím, že plochy kolem stromů budou osazeny litinovou paprskovou mříží. Ta má rostliny ochránit nejen před nepořádkem, ale zároveň zajistit i ochranu kořenového systému,“ přiblížila Jiřina Klčová, náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí.

Nové stromořadí v centru města má navíc pomoci s bojem proti vedrům. Projekt tak vychází z tepelné mapy města, Jahnova ulice se v létě přehřívá. Podle tepelných map a satelitních snímků jsou vysokými teplotami nejvíce postiženy oblasti v okolí hlavního nádraží, historického centra města a širšího centra, obchodních center, ale i další lokality.