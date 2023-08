Zdravotní stav nově založených lesů po kalamitách a kůrovcovém ataku není dobrý a podepisuje se na tom lesní zvěř. Lesy ČR chtějí její počty regulovat, proto si letos převezmou desítky dosud pronajímaných honiteb do vlastní režie. Některé se nacházejí v Pardubickém kraji, třeba v Petrkově na Chrudimsku, Dětřichově na Svitavsku nebo v Pomezí na Orlicku, kde kvůli tomu končí celé myslivecké sdružení.

Srnčí zvěř je údajně přemnožená. Oslovení myslivci si to ale nemyslí. | Foto: Antonín Hříbal

Přemnožená zvěř znemožňuje obnovu lesa, který by mohl být domovem nespočtu dalších zvířat. V lese by mělo být jen tolik zvěře, aby neokousala všechny přirozeně vzrostlé semenáčky. A to se neděje.

"Zvěř do naší krajiny přirozeně patří, avšak před sto lety jí tu byla pouhá třetina. V budoucnu můžeme mít zvěře v lesích dokonce ještě více, jelikož se bude moci skrýt a živit v podrostu. Než ale pestrých a bohatých lesů dosáhneme, bude zapotřebí, aby měly mladé stromky šanci vyrůst. Současné nadměrné počty zvěře neumožňují vrátit do lesů dostatek listnáčů a jedlí – podle poslední inventarizace jich zvěř 64 procent vážně poškodí nebo úplně spase," je napsáno ve zprávě Hnutí DUHA.

Kraj pomůže soukromníkům i obcím s těžbou kůrovcového dřeva. Rozdělí jim milion

Smrkové lesy zničil kůrovec, nyní již by je měly nahradit lesy smíšené. Jenže buk, borovice, bříza, dub, habr, jedle, douglaska, jilm, jeřáb ptačí, jasan, javor, lípa, modřín, topol, třešeň ptačí a vrby patří k pochoutkám přemnožené spárkaté zvěře, která je s chutí konzumuje.

Přehled honiteb v Pardubickém kraji, které Lesy vrátily do vlastní režie v roce 2023:



Lesní správa Svitavy:

Březinky 727 ha

Mendryka 671 ha

Sklené 654 ha

Dětřichov 694 ha

Lesní správa Nasavrky:

Petrkov 770 ha

Lesní správa Choceň:

Pomezí-Balda 680 ha

"Ve všech spravovaných honitbách jsme prověřili lesnické a myslivecké hospodaření a rozhodli o nezbytném snížení stavů této zvěře. To však nelze provést pouze prostřednictvím nájemního vztahu. Po konzultaci s lesními správami a polesími proto letos převezmeme 106 honiteb, které jsme dosud pronajímali, do vlastní režie (více ZDE),“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Zvěř zcela zničí každý sedmý malý stromek, proto lesní hospodáři staví kolem sazenic oplocenky. Tam mají naději, že pozornosti spárkaté zvěře uniknou.

"Máme u nás spoustu oplocenek, Lesy ČR neustále sázejí a podle mého názoru to dělají dobře," řekl František Licek, předseda Mysliveckého sdružení Tarabka v Nasavrkách. O přemnožení zvěře není zcela přesvědčen, naopak.

Stojí jako vojáci. Torza kůrovcových stromů u Ohebu chrání hmyz i vzácné houby

"S hajným se o tom bavíme a on říká, že srnčí zvěř porostu nevadí. Většinou se totiž živí bylinami a po kůrovci, kdy spadly stromy, už v podrostu je pro ně potravy dostatek. Spíš u nás máme problém s muflony, kteří v zimě, zpravidla v lednu a únoru, okusují stromky. My je ve stavu nemáme, ale dostávají se k nám ze sousedství," řekl František Licek.

Objem lesů v ČR poškozených kůrovcem a dalšími vlivy, jako je sucho nebo vítr, loni meziročně klesl o 26 procent na 10,2 milionu metrů krychlových dříví. Vyplývá to z evidence Lesní ochranné služby, která sbírá data z téměř 70 procent rozlohy lesů. Těžba smrkového kůrovcového dříví klesá již druhým rokem, objem klesl o více než 41 procent na 5,6 milionu metrů krychlových.

Předseda Mysliveckého sdružení Balda v Pomezí u Chocně na Orlicku Jaroslav Theimer tvrdí, že srnčí zvěř v okolí přemnožená není. "Pamatuji, že jí bylo v minulosti mnohem víc. Ale je to rozhodnutí státu, proti kterému nelze jít," řekl Deníku. O posledním květnovém dni si vzaly Lesy ČR nazpátek dosud pronajaté pozemky, v případě MS Balda šlo o 680 hektarů.

"Nezbylo nám nic, takže spolek rozpouštíme," komentoval Theimer neutěšenou situaci. Sdružení mělo 14 členů, někteří přešli do okolních mysliveckých společenství.

Už jen listnáče. Kůrovec se jako zdravotní policie zbavil smrků v rezervaci

O přemnožení spárkaté zvěře a škodách, které působí na mladých lesních porostech, se zmínil vzápětí po svém jmenování ministr zemědělství Marek Výborný. Ten chce předložit ke schválení novelu mysliveckého zákona, která se připravuje už řadu let a naposledy došla až do třetího čtení v Poslanecké sněmovně za minulé vlády Andreje Babiše. „Zvěř se například pořád eviduje prostřednictvím zobáků nebo uštípaných ocásků, to je jako za doby krále Klacka a je potřeba to změnit,“ řekl Výborný v rozhovoru pro MF DNES.