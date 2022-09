Vozidlo, které bude brzy uvedeno do provozu, poputuje do Poličky. „Vozidla Tatra jsou nasazována do těžkých podmínek během zimní údržby silnic,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Spolupráce se vydařila.

„Je skvělé, že se nám podařilo domluvit tuto spolupráci, která je sice organizačně náročná, ale má velký smysl. Společně se Správou a údržbou silnic jsme připraveni tento projekt podporovat i nadále, ba co víc, posunout ho na další úroveň,“ řekl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel. V dalších letech by chtěl kraj nechat takto složit dvě vozidla.