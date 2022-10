V chátrajícím areálu Masarykových kasáren vyroste základní škola

„Zástavba v areálu kasáren tak, jak tam dneska je, byla realizována monofunkčně. Je naprosto nevyhovující pro jiné účely. Její transformace by byla nákladná a navíc by nepřinesla nějakou přidanou hodnotu,“ sdělil architekt Marek Sivák.

Nevyužívané území

Areál bývalých vojenských kasáren na Zborovského náměstí poslední roky pouze chátral. „Areál zeje prázdnotou a je bez využití. Když pominu, že tam vzniklo odstavné parkoviště, které není tak hojně využívané, jak si město představovalo,“ řekl k záměru projektu náměstek primátora Jan Nadrchal s tím, že je potřeba zaměřit se na problematiku bydlení a nedostatečných kapacit škol.

Architekti, kteří pro radnici vytvořili ideální model místa, by v areálu chtěli vytvořit logické bloky s malými byty, obchůdky a ordinace, stromy i pěší promenádu. Developeři mají z prodeje bytů zaplatit investice do občanské vybavenosti celé lokality. „Areál potřebuje ohromné množství investic, které jsou potřeba z něčeho zaplatit. Město na to nemá v rozpočtu peníze. Proto tam je potřeba ta komerční funkce,“ přiblížil projekt Sivák.

Developerské firmy dostanou podmínky, které budou muset při stavbě dodržet. Půjde například o výškovou regulaci budov nebo podmínku vzniku podzemních garáží. Zastupitelé si také nechají prověřit potřebnost zdravotní péče či domova pro seniory. Ani po dvou hodinách veřejného zasedání ale nebyly zodpovězeny všechny otázky. Zástupci města například neodpověděli na to, za kolik se budou pozemky prodávat ani jak se v místě vyřeší doprava či parkování.

Nová škola

Jediné, co už je nyní jasné, je, že na východním okraji areálu patří jeden pozemek ministerstvu práce a sociálních věcí, kde má vzniknout nový úřad práce. V dalším rohu území pak vyroste nová základní škola pro zhruba 540 žáků. Podle radních je potřeba, do škol totiž zamíří silné ročníky dětí. Kvůli rychlosti a ceně město nevyužije architektonickou soutěž, ale okopíruje projekt školy, která stojí nedaleko Prahy.

„Právě výstavba ZŠ v areálu Masarykových kasáren se nám jeví jako nejefektivnější, nejrychlejší a dle zpracovatele studie optimální řešení, jak koncepčně zajistit navýšení kapacit ve městě,“ vysvětlil náměstek primátora zodpovědný za školství Jakub Rychtecký.

Nový magistrát

U účastníků veřejného jednání sklidil největší ohlas dotaz na to, proč město areál nevyužije ke sjednocení všech odborů magistrátu a nevytvoří „superúřad“. Tento návrh už totiž město projednávalo před více než deseti lety. „Měli by myslet na staré lidi. Tam se dá zajet autem a zaparkovat. Navíc by bylo vše na jednom místě,“ zmínil jeden z účastníků.

Podle primátora ovšem není pro Pardubice tato investice finančně možná. „Neumím si představit, že by město v dnešní době připravilo takovou investici. Při dnešních cenách… Kdybych to měl odhadnout, bavíme se o ceně přes 700 milionů korun,“ řekl primátor Martin Charvát s tím, že to pro město není priorita. Setkal se však s nesouhlasem příchozích. „Dostupnost úřadu vnímám jako prioritu,“ kontroval například další z diskutujících Miroslav Štěpánek.

Město se ale rozhodlo jít cestou prodeje pozemků. Výsledek všech studií a vyhodnocení developerských projektů, včetně finální podoby areálu, má být ale k dispozici nejdříve za tři roky.