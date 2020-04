Obřadu se může zúčastnit maximálně 10 lidí, tedy oddávající, matrikářka, snoubenci, svědkové a nejvíce čtyři hosté. "Nenabízíme fotografa, toho si mohou snoubenci přivést v rámci svých svatebních hostů, ani hudebníka, kterého může nahradit vlastní reprodukovaná hudba z vlastního zařízení, třeba mobilu. Svatby se konají po hodině, aby se nám na radnici nepotkaly, mezi obřady musíme vše pořádně vydesinfikovat. A samozřejmě musí mít všichni, kromě snoubenců, při obřadu roušky,“ uvedla vedoucí pardubické matriky Zdeňka Havlíčková.

Ačkoli po vyhlášení nouzového stavu řada snoubenců odložila plánovaný vstup do manželství na pozdější dobu, stále zůstává dost těch, které ani stávající omezení od svatby neodradí. Čtyři svatby jsou v Pardubicích připraveny na pátek 24. dubna a další čtyři na sobotu 25. dubna. Další obřady jsou objednány navzdory pověrám na sobotu 2. května a oddávat se v Pardubicích bude také poslední květnovou sobotu. „Nechceme nechat snoubence úplně bez možnosti uzavření sňatku, ať už k tomu mají jakékoliv důvody. Proto jsme jim vyšli co možná nejvíce vstříc,“ řekla Zdeňka Havlíčková. V červnu by pak měl začít tradičně každoroční svatební kolotoč. „Uvidíme, jaká budou platit omezující opatření po 8. červnu, do kdy platí ta stávající. Ale například 6. červen je žádané datum i navzdory platným omezením,“ dodala matrikářka.