V pondělí byl v Lepějovicích u kostela sv. Michaela archanděla umístěn kamenný milník se symbolem mušle a číslem. Svatojakubskou cestu Pardubickým krajem tak lemuje již devět podobných patníků. Na symbolickou pouť z Přelouče do Lepějovic se můžete vydat už v neděli.

V Přelouči funguje Centrum svatojakubských poutníků. V neděli 23. července můžete ve městě navštívit Svatojakubský farní den a vydat se na symbolickou pouť do Lepějovic. | Foto: archiv turistického oddílu

Východočeská trasa svatojakubské cesty, po níž putují poutníci až k hrobu sv. Jakuba v Santiagu de Compostela ve Španělsku, začíná u polských hranic, vede ze směru od polského poutního místa Krzeszów a vstupuje na území České republiky nedaleko obce Zdoňov, dále vede do Broumova, do Hradec Králové, Kutné Hory, Kácova a končí napojením na jihočeskou trasu ve Vlašimi. Na Pardubicku se line přes Dříteč, Ráby, Pardubice, Srnojedy, Přelouč, Kladruby nad Labem a Řečany nad Labem.

V poutním městě Přelouč před dvěma lety vzniklo Centrum svatojakubských poutníků. „Blíží se svátek sv. Jakuba a postupně se v Pardubickém kraji osazují další svatojakubské patníky. Na každém patníku je svatojakubská mušle – symbol svatojakubských poutníků – a číslo, kolik kilometrů je to do cíle všech svatojakubských tras do Santiaga de Compostela v Španělsku. Celkem bude v Pardubickém kraji umístěných 17 patníků a v Lepějovicích je přesně prostřední, devátý patník," řekl Matěj Pešta z Centra svatojakubských poutníků Přelouč.

V neděli 23. července se v Přelouči koná Svatojakubský farní den. V 10 hodin se uskuteční v kostele sv. Jakuba slavnostní mše svatá. Poutníci, kteří ušli na východočeské svatojakubské trase pěšky více než 100 km, si převezmou pamětní listy, které jsou dílem kamenosochaře a výtvarníka Romana Morcinka, autora svatojakubských patníků. Pro návštěvníky akce připravily děti z Jakub klubu Charity Přelouč stylové svatojakubské dárky.

Odpoledne ve 14 hodin se vydají poutníci z Přelouče do Lepějovic u Valů, kde byl v pondělí umístěn nový patník se znakem svatojakubské cesty u kostela sv. Michaela archanděla. Trasa je dlouhá 6 kilometrů tam a stejně tak i zpátky.

Svatojakubské putování

Po svatojakubských cestách putují poutníci po staletí k hrobu sv. Jakuba v Santiagu de Compostela. Tato tradice začala již v 10. století. Každoročně tam doputují desetitisíce poutníků. „Ovšem není nutné dojít až do Španělska. I naše české trasy nabízejí odpočinek od každodenních starostí, krásnou přírodu a čas jenom pro sebe. Východočeská trasa z Broumovska do Kutné Hory je dlouhá 250 km a dá se projít za cca 10 dní, vcelku nebo na etapy," dodal Matěj Pešta. Více informací najdou turisté na webu www.ultreia.cz.