„Ať vstupné klidně je, ale bez dotací a hlavně na místě, které jinak není veřejně dostupné a tak oblíbené právě v adventním čase k procházkám,“ okomentoval opoziční politik Vít Ulrych. Naopak optimistou je ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

„Zámek Pardubice je místem setkávání a kulturního života. Valy normálně přes rok fungují taky k různým pronájmům a různým akcím. Teď jsme tedy část valů poskytli pro tuto akci s tím záměrem, že právě chceme propojit zámek ještě více s děním uvnitř města,“ dodal Libánek.

Organizátoři tvrdí, že cena je rozumná a je podobná třeba ceně lístkům do kina.

„Celkové náklady na výstavu se pohybují v řádech několika milionů korun, přesto se však podařilo udržet ceny vstupenek na rozumné úrovni. Za jedinečnou výstavu tak lidé dokonce zaplatí méně než za film v kině,“ řekl Vítězslav Poláček z firmy Decoled, která světýlka vyrábí a instaluje.

Přestože v listopadu bylo vstupné ve všední dny za 100 korun pro děti a 150 korun za dospělé, a rodinné vstupné vyšlo na 400, o víkendu si rodina musela za vstupné připravit 550 korun. Přesto se návštěvnost výstavy, podle pořadatelů, blíží ke 20 tisícům.

„Blížíme se k návštěvnosti 20 000 lidí, což nás velice těší,“ potvrdil Radek Mašík z agentury Máša agency, která se letos v Pardubicích stará o předvánoční atmosféru.

Podle organizátorů navíc výstava láká řadu zájemců nejen z okolí. „Jezdí hodně návštěvníků a z velkých dálek, jen co víme, taki tady byly skupiny z Karviné, Ostravy, Liberce, Brna. Hodně jezdí také Poláci,“ přiblížil Mašík s tím, že ohlasy jsou maximálně pozitivní, hlavně děti a rodiny si to užívají.

Podle Mašíka se navíc návštěvníci vracejí. „Už se nám několik návštěvníků vrátilo a jsou tu i po druhé, po třetí,“ dodal.

Organizátoři se snaží lidem atmosféru ještě více přiblížit. Do prostoru prvního rondelu, kde se neplatí vstupné, přidali tři nové expozice.

Lidé si tak zadarmo mohou prohlédnout alespoň velký svítící dárek, hvězdy nebo ozdobené stromy.

„Pořadatelé pro instalaci vybrali opravdu ideální místo, pardubický zámek je v docházkové vzdálenosti od náměstí, kde se konají adventní trhy, a zároveň je kousek od Automatických mlýnů, kde bude připraven další adventní program. Toto propojení subjektů tak může z Pardubic vytvořit nové centrum adventního příběhu pro návštěvníky nejen z Pardubického kraje,“ řekla k zimnímu programu náměstkyně primátora Jiřina Klčová.

Firma, která podobné výstavy pořádá na šesti místech po republice, měla podle radních v minulosti s výstavou úspěch. Do Pardubic tak měla světýlka přilákat i turisty z Prahy nebo Ostravy, což se podle pořadatelů daří.

Podle agentury, která za předvánočním programem v krajském městě letos stojí, si lidé atrakce i program pochvalují. V sobotu 2. prosince navíc začaly tradiční vánoční trhy. „Tento víkend si navíc lidé hodně chválí spojení s novými vánočními trhy, že se příjemně projdou po celém městě, všude je zajištěné občerstvení i program,“ dodal Mašík.

Unikátní zážitek plný světýlek, který pořadatelé slibují, čeká návštěvníky na pardubickém zámku do 7. ledna. Organizátoři přesto doporučují zakoupení vstupenek online za sníženou cenu a bez čekání u pokladen. Cena je navíc odlišná pro všední dny, kdy je v areálu menší množství návštěvníků, a pro vytíženější víkendy.

Vstupné

Vstupné prosinec:

Všední den: Dospělí: 200 Kč, Děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 100 Kč, Rodinné vstupné: 550 Kč

Víkend: Dospělí: 250 Kč, Děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 150 Kč, Rodinné vstupné: 700 Kč

Vstupné leden:

Všední den: Dospělí: 150 Kč, Děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 100 Kč, Rodinné vstupné: 400 Kč

Víkend: Dospělí: 250 Kč, Děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 150 Kč, Rodinné vstupné: 550 Kč

ZTP: zdarma po celou dobu