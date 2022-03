Dnes osmiletý Davídek se narodil jako zdravé miminko. V šestém týdnu života u něj však bez patrné příčiny došlo k zástavě krevního oběhu, dechu a krvácení do plic. „Naštěstí jsme doma měli monitor dechu, který nás zalarmoval,“ vzpomíná na bolestné okamžiky jeho maminka Olivie.

Rodiče nezaváhali a okamžitě začali s masáží srdce. „Záchranka u nás byla tehdy asi do 10 minut, mně to ale připadalo jako hrozně dlouhá doba," říká Olivie. Zdravotníci následně šestitýdenní miminko odvezli do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. „Syn byl pak pár dní udržován v umělém spánku,“ vysvětluje Olivie.

Právě v té době si rodiče vyslechli diagnózu SIDS – syndrom náhlého úmrtí kojence. Díky pohotové reakci rodičů a maximální péči lékařů se Davídka podařilo úspěšně resuscitovat. „Pan primář mi tehdy řekl, že se za svou 25letou praxi nesetkal s dítkem, které by to přežilo," vzpomíná maminka.

Syndrom náhlého úmrtí dítěte



Pro lékaře je SIDS stále velkou záhadou. Příčiny totiž stále nejsou popsány. V České republice postihuje náhlé úmrtí kojence v průměru jedno dítě na 2000 až 1000 živě narozených kojenců. Podle dostupných dat na SIDS umírají ročně nízké desítky kojenců.

Lékaři tehdy nedokázali říci, jaké bude mít její syn následky. Neokysličování mozku ale zanechalo stopy. Když byl Davidovi rok, doktoři určili diagnózu, kterou SIDS způsobil. Tou je dětská mozková obrna, postižení všech čtyř končetin a ochablé svalstvo.

Osmiletého Davídka z Vysokomýtska v květnu čeká náročná operace.Zdroj: Rodinný archiv

„Davídek se potýká se závažnými zdravotními komplikacemi. Ve všech činnostech potřebuje pomoc druhé osoby,“ říká Olivie, která se i přesto snaží začlenit svého syna do všech běžných činností. David tak chodil do běžné školky s asistencí a nyní navštěvuje Základní školu Svítání ve Vysokém Mýtě.

„Spolupracujeme s logopedem i fyzioterapeutem. Syn je mentálně naprosto v pořádku, je usměvavý, šikovný a má prima smysl pro humor,“ dodává.

Davídek nyní chodí s dopomocí druhé osoby. Už v květnu ale bude muset podstoupit operaci nohou, po které by měl být schopný stát sám i bez ortéz. Po náročném operačním zákroku však bude nutné absolvovat neurorehabilitační program v lázních. Ten stojí asi 120 tisíc korun. Pojišťovna ale žádné takové rehabilitace neplatí.

„Je to všechno psychicky náročné. Nikdo jsme si dítě s handicapem nevybrali. Myslím, že nejen já, ale i všichni rodiče, kteří mají handicapované dítě, by chtěli mít děti zdravé a šťastné. Nedá se nic dělat, musíme bojovat. Jsme šťastní za každý nový pohybový posun," uvádí. Olivie proto spolupracuje s nadací Znesnáze21, která vypsala sbírku.

V ní mohou lidé přispět na rozsáhlé a komplikované rehabilitace Davídka. „Vybrané finanční prostředky bych použila na pobyt v lázních Klimkovice, případně na koupi chodítka,“ potvrzuje maminka chlapce.