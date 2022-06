Mladí hudebníci zamířili do státu Texas, kde žije silná česká menšina. Po celý týden tam pardubičtí hudebníci hráli pro české krajany. Cesta studentů konzervatoře vyvrcholila koncerty na 55. ročníku National Polka Festivalu ve městě Ennis.

Na cestě je doprovázel i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Pro naše konzervatoristy je turné v Texasu mimořádnou příležitostí zahrát si před potomky našich krajanů, kteří do Spojených států amerických odcházeli ve velkém ve druhé polovině 19. století. To je patrné mimo jiné z názvů některých měst jako Roznov, Frenstat, Praha nebo Dubina. Česká kultura, zvyky a hudba jsou v rámci krajanských komunit udržované, a proto jsme rádi, že můžeme i našim dílem přispět k prezentaci naší země v zahraničí," uvedl hejtman Martin Netolický.

Ten převzal nad 55. ročníkem National Polka Festivalu záštitu a studenty, kteří vystupují pod názvem Pardubická muzika, doprovází. " Studenti naší konzervatoře se předvedli v tom nejlepším světle a publikum z nich bylo doslova nadšené. Je to pro nás důkaz, že přivážet naši českou kulturu do zahraničí, to obzvláště potomkům našich krajanů, má smysl," dodal Netolický.