Dvaačtyřicetiletý muž byl obviněn z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a také z podplácení. Hrozí mu až šest let vězení.

Muž měl policistům nabízet peníze. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

V sobotu 15. dubna pardubičtí policisté kontrolovali dvaačtyřicetiletého řidiče cizí národnosti v osobním vozidle značky VW Golf.

Řidič nadýchal 2,58 promile alkoholu. „S policisty svůj prohřešek ale nechtěl řešit a měl jim nabízet dva tisíce korun, aby jeho protiprávní jednání neřešili," uvedla mluvčí policie Pardubického kraje Dita Holečková. Když policisté odmítli, měl řidič další nápad. Nechají ho odjet na ubytovnu, on se do deseti minut vrátí a přiveze jim další čtyři tisíce. Ani v tomto případě neuspěl.

Pak se do celé věci vložila jeho spolujezdkyně, která měla bankovku dát policistům do jejich pracovních desek. I ona měla tvrdit, že peníze mají policisté za to, aby je nechali odjet domů a celou věc nijak neřešili.

„V pondělí kriminalisté obvinili muže z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a podplácení. O rok starší žena si vyslechla obvinění z trestného činu podplácení. Oběma hrozí až šest let ve vězení," dodala Dita Holečková.