Taxíkem k lékaři i na úřad za 25 korun

Pardubice – Začátkem příštího roku začne v krajském městě fungovat nová doprava pro lidi nad sedmdesát let a zvlášť těžce zdravotně postižené osoby - držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Nové Senior taxi je na katastrálním území Pardubic doveze na úřad či k lékaři za 25 korun, zbývající částku doplatí město.

Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Službu bude možné využívat také k cestám na hřbitov i na některá divadelní představení a koncerty. „Rádi bychom seniorům a lidem s hendikepem ještě více zpřístupnili také kulturu, proto jsou na seznamu předem vydefinovaných míst i námi zřizované Východočeské divadlo Pardubice či Komorní filharmonie Pardubice,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.



Klienti, včetně vozíčkářů, budou moci Senior taxi využívat denně v době od 6 do 24 hodin, a to až čtyřikrát do měsíce. „Dodavatele služby Senior taxi budeme soutěžit formou koncese mezi dopravci, v rozpočtu počítáme s částkou jeden milion korun na rok,“ dodal náměstek Jakub Rychtecký. Město po dopravci bude požadovat speciální taxík, který musí být připraven i na přepravu vozíčkářů. Vozíčkář Milan Pešek doufá, že tuto podmínku si město pohlídá.



„Existují společnosti, které nabízí přepravu vozíčkářů, a pak přijedou se škodou combi, vozíčkář si musí přesednout do auta a řidič mu vozík složí do kufru. Je potřeba pohlídat, aby auto mělo opravdu speciální úpravu,“ uvedl Milan Pešek. Novou formu dopravy po městě vítá, je podle jeho názoru potřeba. Ale řešení by viděl i v rozšíření již existující služby.



Dopravu lidí s hendikepem již pro město zajišťuje řadu let Dopravní podnik města Pardubic. Ten nabízí ve spolupráci se SPID handicap přepravu zdravotně postižených speciálně upraveným tranzitem. Tato doprava je provozována v pracovních dnech v době od 6 do 17:30 hodin takzvaně od domu k domu. To znamená, že mikrobus nejezdí na žádné pravidelné lince, ale je na základě objednávky v určený čas přistaven u hlavních domovních dveří. Tento vůz je však velmi vytížený, klienti se musí objednávat dlouho dopředu.



„Takové mikrobusy by se v Pardubicích využily určitě dva, možná i tři,“ dodal Milan Pešek, který by navrhoval systém dopravy hendikepovaných sjednotit a více zefektivnit.



Senior taxi bude fungovat jako klasický taxík, který si senior nebo hendikepovaný zavolá ve chvíli, kdy ho bude aktuálně potřebovat. Klienti se budou muset dopravci prokázat průkazem. Agendu spjatou s evidencí žadatelů a průkazů Senior taxi bude mít na starosti odbor sociálních věcí Magistrátu města Pardubic.

Taxislužba bude cesty zaznamenávat do on-line systému. Ten bude sloužit pro kontrolu i k hodnocení fungování služby. „Měsíční evidence jízd bude městu dopravcem předkládána spolu s vyúčtováním,“ vysvětlil fungování systému náměstek Jakub Rychtecký. „Nevytváříme konkurenci pro dopravní podnik, ale rozšiřujeme možnosti dopravy hlavně pro seniory nad 70 let,“ dodal.