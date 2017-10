Tazatelé zkoumají dopravu. Navštíví tisícovku pardubických domácností

Pardubice – V Pardubicích začal průzkum dopravního chování. Na zvonky náhodně vybraných domácností tak budou zvonit tazatelé, kteří zjišťují, odkud kam a jakým dopravním prostředkem obyvatelé Pardubic cestují.

Co je podle obyvatel Pardubic největším problémem v dopravě? Odpovídat budou Pardubičtí.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Na základě průzkumu, který potrvá jeden rok, pak město bude moci vytvořit podmínky umožňující efektivní dopravu. Výsledky, které budou dostupné na konci roku 2018, by měly poskytnout podklad při hodnocení stavu a vývoje dopravního systému či optimalizace MHD. Průzkum bude město stát 1 173 700 korun.



Výběr respondentů je naprosto náhodný, vytvořený pomocí algoritmu ze všech adres. Pro průzkum dopravního chování je klíčové, aby byli rovnoměrně zastoupeni lidé z různých sociálně ekonomických skupin.



„Dopravní chování každého jednotlivce ovlivňuje i to, v jakém druhu zástavby a jak daleko od centra bydlí. Například lidé žijící na sídlišti budou častěji využívat městskou hromadnou dopravu a chodit pěšky. Naproti tomu lidé žijící v rodinném domku na okraji města budou jezdit více autem,“ přiblížila Ivana Maradová z Magistrátu města Pardubic, která za projekt zodpovídá.



Celkový vzorek tvoří 1000 domácností v Pardubicích a dalších 600 domácností v okolních obcích. Metodiku průzkumu navrhlo Centrum dopravního výzkumu, dotazování zajišťuje ppm factum research.



Co je podle obyvatel Pardubic největším problémem v dopravě?

Radek Kňava: „Největším problémem je územní plánování.“

Helena Puhaná: „Nekoncepční řešení dopravy obecně a chybějící obchvaty.“

Marta Vít Veselý: „Nenavazující spoje MHD, nedodržování odjezdů.“

Karel Nykodym: „Špatně nastavené semafory. Nejde kus Pardubic projet plynule na jednu zelenou.“

Adam Horčička: „Pardubice neví, že mají školy, a tak se studenty v MHD nepočítají.“ (als)