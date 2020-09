Městská policie Pardubice opět začala přijímat telefonáty týkající se roušek. V sobotu pořadatel nahlásil na policii dva fanoušky hostí bez roušek na hokejovém utkání Pardubic s Třincem, kteří neuposlechli opakovaných výzev ostatních fanoušků i organizátorů. Následně však nespolupracovali ani s přivolanými strážníky, kteří je vyvedli z hlediště a udělili jim za neohleduplné chování sankci.

Nicméně oproti prvnímu zavedení povinnosti nosit ochranu dýchacích cest přijímá Městská policie telefonátů ohledně roušek podstatně méně. „V první vlně to bylo několik případů za den a teď je to maximálně jeden případ denně. Je to tím, že to teď lidé méně hlásí. Lidé už si zkrátka zvykli, že to někdo nenosí,” popsal situaci Jiří Sejkora z Preventivní a informační služby Městské policie Pardubice.

Méně telefonátů na policii však nutně neznamená, že lidé roušky nosí, tak jak by měli. Na první pohled se dodržování této povinnosti liší podnik od podniku. Obsluha některých restaurací se shoduje na tom, že roušky zákazníci mají, když vstupují dovnitř a roušku si nasazují i když jdou na toaletu. V některých restauracích je to naprostý opak. „Skoro nikdo to nenosí. Opravdu velká většina zákazníků sem vstupuje bez roušek, i přes to, že to máme u vstupu napsané, že je to povinné,” popsal bezohlednost zákazníků Libor Novák, který obsluhuje v restauraci Tenis klub.

Naopak například v obchodech s oblečením a menších obchodech lidé většinou nařízení vlády dodržují. Prodavačky se často setkávají s tím, že se jich lidé ptají, zda musí roušku mít. „Když jsem tu sama a roušku si sundám, přicházející lidé se hned ptají, jestli ji musí mít. Já nikoho nutit nebudu. Přijde mi to celé zbytečné, “ řekla prodavačka obchodu s dámskou módou Hana Kovářová. Často se tedy z povinného opatření stává záležitost domluvy mezi lidmi a hodně se hledí na to, zda mají roušku uvnitř i ostatní.

Andrea Pospíšilová