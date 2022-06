Právě problematika dopravy se u respondentů objevovala nejčastěji. „Na tak velké město je v Pardubicích strašně málo parkovacích míst a parkování je navíc drahé,“ podotkla Karolína Flídrová, která je momentálně na mateřské dovolené.

Obyvatelé se zajímají i o plány na strategický rozvoj města nebo třeba startovací bydlení pro mladé rodiny s dětmi. „V neposlední řadě si myslím, že spoustu lidí bude zajímat i budoucí rozvoj města, to, jaké priority si komunální politici nastaví pro budoucí investice,“ sdělil Svoboda. „Pokud zde nebudou moci žít mladí lidé, město bude skomírat, zastaví se jeho rozvoj i kultura,“ doplnil ředitel Východočeského divadla Pardubice Petr Dohnal.

Mladé voliče zajímá, které akce a spolky budoucí politici podpoří. „Pro mě je důležité to, jak město financuje veřejný život. Třeba různé akce nebo všeobecně kulturu. Neméně důležité je i to, jakou podporu a dotace poskytuje spolkům a sportovním klubům,“ zmínila studentka Vanesa Bašová.

Předvolební témata a sliby jsou pro lidi podstatné, ale přesto dají i na osobní stránku politiků. Někteří potencionální voliči se proto zaměřují na to, jací lidé kandidují a na jejich důvěryhodnost. „Politici by se měli zaměřit na to, jak spojit opět město s občany,“ upozornil například Patrik z Lázní Bohdaneč.

Komunální volby se uskuteční 23. a 24. září.