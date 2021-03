Od roku 1991 je obec se zhruba 520 obyvateli samostatným územím, katastrem Pardubic je ovšem zcela obklopena. Spojil je tak kvůli své poloze v republice unikátem.

Les ke Spojilu nepatří

Území obce s celkovou rozlohou 1,75 kilometru čtverečních je také ze všech stran obklopeno lesem. Ten, na rozdíl od obce, už ale do katastru Pardubic spadá. Spojilští obyvatelé se tak při venkovních rekreačních aktivitách mohou pohybovat jen mezi domy, po ulicích či přímo po silnici.

Omezené procházky místních však nejsou jediným problémem. Mnohem častější jsou návštěvy Spojila obyvateli přilehlého sídliště Dubina. Podle starostky Radky Ministrové ale obec žádné trestání nebo kontroly příchozích nechystá. „Budeme se spíše snažit lidi motivovat k tomu, aby si to každý sám přebral,“ popsala starostka.

Navíc, vše spolu souvisí. „My, obyvatelé Spojila, využíváme k rekreaci všechny lesy kolem. Pokud bychom tedy teď začali být přísní na Pardubáky z Dubiny, mohlo by se stát, že bychom pak mohli mít problém s využíváním právě přilehlých lesů,“ konstatovala Ministrová. Vládní nařízení jsou směrodatná, starostka však podle svých slov bude mnohem víc apelovat na dodržování nařízení o zakrývání dýchacích cest na veřejných prostranstvích než na zákaz vcházení nebo vycházení z katastrálního území Spojila.

Hlavně s nadhledem

Toho, že by do okolního lesa nemohli, se tak lidé ze Spojila nebojí. „Je potřeba k tomu přistoupit se zdravým rozumem. A myslím si, že městská i státní policie k tomu bude přistupovat zrovna tak. Nečekám, že by to mohl být nějaký problém,“ poznamenala Alena Zacharová.

Městská policie Pardubice reagovala už během sobotního rána na vzniklou situaci vtipným příspěvkem na sociálních sítích. „Chceme vás jen ujistit, že pohraniční kontroly ani zátarasy kolem obce Spojil fakt neplánujeme,“ uvedli strážníci na svém facebookovém profilu.

Pod příspěvkem se poté rozjela debata, kde si lidé ze vzniklé situace začali dělat legraci a vtipnými komentáři se to jen hemžilo. „A já se těšil, že budu chodit k zátarasům a házet jim tam kusy chleba, oříšky a banány. A manželka si chtěla přivydělávat jako převaděč - pašovat místní v dodávce mlékárny,“ napsal jeden z komentujících. Vznikl také nový název obce - Odpojil.

Obyvatelé Spojila berou současnou situaci s lehkou nadsázkou. „O nic nejde, do obchodu i do práce můžeme. Navíc se mi zdá, že je to všechno takové nafouknuté,“ podotkl místní hostinský a podnikatel Jan Palov.