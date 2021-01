Měli se stěhovat už v květnu, poté investor přislíbil říjen. Klíč od nového bytu ale majitelé stále nedostali. „Ke konci listopadu jsme si ukončili nájem s tím, že nejdéle v říjnu bydlíme. Prodloužit jsme ho už nemohli a najít něco nového byl oříšek, nikdo nechce podnájemníky na tři měsíce,“ řekla jedna z majitelek bytů v Rezidenci 1351 v Pardubicích.

Nakonec díky známosti sehnala náhradní bydlení. Další žena, která kupuje byt ve stejné rezidenci, nájem ale nesehnala, takže přebývá v azylovém domě. A jak dlouho to bude trvat? To nevědí, novou informaci od developera, kdy by se mohli do nového domu nastěhovat, zatím nemají. Do toho majitelé řeší komplikace s bankou, už dávno totiž měli čerpat hypotéky. „Já už se na ten byt ani netěším,“ řekla majitelka, která má ve výrobě kuchyň na míru a už několik měsíců zaplacený gauč. Ani jeden kus ale zatím nemá kam dát a kromě sankcí od banky tak bude možná platit ještě za uložení nábytku.

Zřítilo by se zábradlí

Podle stavebního úřadu dům neprošel kolaudací. Důvodem ale nebyly přísné hlukové limity, ale několik závad. „Během roku se změnila vyhláška, kterou se řídí hygienická stanice, díky čemuž rezidence splňuje hlukové limity. Avšak při kolaudační obhlídce našel stavební úřad závady, které ohrožují zdraví a život,“ informoval mluvčí pardubického magistrátu Radim Jelínek.

Nejvážnějším problémem je nedostatečná tuhost zábradlí na balkónech. „V případě většího zatížení zábradlí nevydrží a člověk by se mohl zřítit dolů. Stavebník byl vyzván k nápravě,“ dodal Jelínek s tím, že další pokus o kolaudaci se uskuteční v lednu. Developer se k problému vyjádřit nechce.

Původně hrozilo, že developer dům nezkolauduje kvůli hlukovým limitům, nakonec ale limity prošel díky nové vyhlášce. V ulici Na Spravedlnosti jsou totiž kostky, které bylo původně nutné pro splnění limitů odstranit. Developer se spolehl na to, že ulici chce rekonstruovat město, avšak město se v přípravách zpozdilo a rekonstrukce ještě neproběhla. Zatím dělníci vyměnili jen kanalizaci, přeměna ulice začne na jaře. „Druhá etapa čekala na vydání stavebního povolení, které jsme nedávno získali. Jakmile budou vhodné klimatické podmínky, zahájíme opravu,“ upřesnil primátor Pardubic Martin Charvát.

Ulice se velmi promění, přibydou parkovací místa a z velké části bude nově obousměrná. Na křižovatce s ulicí S. K. Neumanna pak přibydou semafory. Do lokality bude zajíždět také MHD, která bude mít zastávku před budovou policie.