Pardubičtí radní chtějí podpořit tenisty z LCT Pardubice. Sportovcům chtějí dát téměř desetimilionovou bezúročnou půjčku na výstavbu nového zázemí. Nová budova by měla technicky nahradit přes 40 let starý nevyhovujících objekt pod zámkem. Staré nevzhledné unibuňky má nahradit moderní zázemí, které by nemělo kazit výhled na národní kulturní památku. Areál je totiž v chráněné zóně u pardubického zámku.

„Bez naší pomoci by neměli šanci spolufinancovat a ucházet se o dotaci z Národní sportovní agentury. Do sportovní infrastruktury v Pardubicích tak mohou získat od státu potenciálně téměř 29 milionů korun,“ vysvětlil první náměstek primátora pro ekonomiku, rozpočet a sport Jakub Rychtecký s tím, že se areál nachází v městské památkové rezervaci, a radní tak projekt řeší i s ohledem na zámek.

Nová budova má stát zhruba 30 milionů korun, ale na to tenisté sami nemají finance, jednají tak s pardubickou radnicí i hejtmanstvím o případné dotaci a půjčce.Zdroj: Architektonická a grafická kancelář Mixage

Stavba za 35 milionů

Tenisový klub se na rekonstrukci chystá už dva roky, za tu dobu z vlastních zdrojů kompletně zafinancoval projekt nového zázemí v souladu s památkáři, má platné stavební povolení a je připraven začít stavět. K tomu ale potřebuje získat podporu města, kraje a především Národní sportovní agentury (NSA).

„Rozpočet stavby činí 35 milionů korun. Abychom mohli zažádat o 20 milionů ze státních peněz prostřednictvím Národní sportovní agentury, musíme mít pokryto 30 procent z celkových nákladů z vlastních zdrojů. Požádali jsme tedy o příspěvek město Pardubice i Pardubický kraj,“ řekl předseda LTC Pardubice Petr Beneš.

Pokud sportovci uspějí a získají potřebné finance, mohli by začít stavět téměř ihned.

„Tenisté nás oslovili se skvěle zpracovaným projektem, který má šanci na úspěch u NSA, pokud se za něj jako město postavíme. Našli jsme v našich zdrojích částku 9,5 milionu korun, kterou jsme připraveni poskytnout ve dvou letech bezúročně do roku 2045 s tím, že poskytnutí zápůjčky budeme mít smluvně zajištěno zástavním právem,“ objasnil Rychtecký s tím, že další tři miliony korun město poskytne formou dotace z Programu podpory sportu. Radní chtějí peníze uvolnit za podmínky, že projekt podpoří svým rozhodnutím Národní sportovní agentura.

O schválení zápůjčky a dotací budou finálně rozhodovat zastupitelé na svém jednání. Když klub peníze získá, projekt by mohl vzniknout už v roce 2025.

Sokol na Olšinkách

Na stejném principu by se pomoci mohla dočkat i část areálu Sokola na Olšinkách. Čtrnáct let starý tartan už podle sportovců několik let přesluhuje. Atleti by si přáli kompletní rekonstrukci všech atletických tartanových ploch, vybudování druhé atletické roviny, ale i nové zázemí a šatny pro venkovní sportoviště a halu.

„Areál Sokola patří ke klíčové sportovní infrastruktuře na území města, a je v nevyhovujícím stavu, například tartan je za hranicí životnosti. Sportoviště pravidelně využívají i další sportovní kluby. Rozhodli jsme se uvolnit jeden milion korun z Programu podpory sportu a pomoci s opravou hojně využívaného areálu,“ sdělil Rychtecký s tím, že areál neslouží jen sokolům, sportoviště v areálu jsou celoročně otevřena a využívána širokou veřejností.

Venkovní sportoviště pak využívá také Atletický klub Pardubice, základní a mateřské školy nebo gymnázium pro hodiny tělesné výchovy.

I tady je ale podmínkou vyplacení dotace podpoření akce Národní sportovní agenturou. V obou případech modernizace sportovišť je připraven podílet se také Pardubický kraj.

LTC Pardubice



Tenisové kurty pod pardubickým zámkem byly otevřené v roce 1924, stojí v místě bývalého zámeckého příkopu. Časem tenisový klub LTC Pardubice dostavěl i tribuny, krytou halu a uprostřed kurtů správní budovu.



Klub zde už 96 let pořádá Pardubickou juniorku, sportovní akci s národním přesahem, která do Pardubic přivedla hráče jako Jan Kodeš, Hana Mandlíková, Martina Navrátilová, Ivan Lendl, Jana Novotná či Petra Kvitová.