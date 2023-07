/VIDEO, FOTO/ Vlastní rodina, ale i ta motorkářská se v pátek v přeloučském evangelickém kostele rozloučily s pětadvacetiletou Terezkou Stačinovou, která zemřela v neděli 23. července po těžké nehodě na motocyklu. Na poslední smutné cestě ji doprovodila i řada příbuzných a přátel.

Kolona motorek doprovází pohřební vůz s rakví Terezky. | Video: Romana Netolická

Množství květin obklopilo průčelí kostela, ve kterém stála rakev s fotografií usměvavé Terezky. Zazněly její oblíbené písně a také smuteční projev, ve kterém řečnice pohovořila o životě dívky, která milovala svou rodinu, vaření, zahrádku i své dva pejsky. A také jízdu na motorce, na které jezdila od svých šestnácti let. Jenže potom krutě zasáhl osud, když jí na rovném a dlouhém silničním úseku mezi Chlumcem nad Cidlinou a Lovčicemi vběhl do cesty srnec. Vážně zraněnou ji transportoval vrtulník do nemocnice, kde následující den zemřela.

Terezce by bylo v srpnu 26 let. Do evangelického kostela v Přelouči se s ní naposledy rozloučila rodina, přátelé a známí.Zdroj: Deník/Romana Netolická

Na schodech do kostela se už půl hodiny před obřadem začali shromažďovat hosté s květinami a postupně ke svatostánku přijížděli motorkáři, kterých ze všech koutů republiky přijely do Přelouče desítky. „Byli jsme před nedávnem na pohřbu Anetky ve Skutči a říkali jsme si, že vyprovodíme na poslední cestě i Terezku. Vždyť obě patřily do naší motorkářské rodiny,“ poznamenal vousatý čtyřicátník, který se představil jako Jirka. Takových lidí bylo víc - informace o pohřbu mladé motorkářky se rychle šířily na sociálních sítích.

Tragédie. U Chrasti nedobrzdila 18letá motorkářka, zabilo ji auto v protisměru

Slzy a nářek Terezčiny maminky drásaly na duši každého, kdo se obřadu zúčastnil. „Naše rodina je naprosto zdrcená. Terezka byla milá, hezká, nemůžeme se z její smrti vzpamatovat. Je to strašné,“ řekla plačící Terezčina teta.

Zdroj: Romana Netolická

Když obřad skončil, blízcí vynesli rakev z kostela a uložili ji do pohřebního vozu. To už se rozeznělo „vrčení“ desítek motorek, které se začaly řadit za černou dodávkou. Právě to si přáli tatínek a bratr Terezky, kteří o přítomnost motorkářů žádali na facebooku. „Chtěli bychom se s ní s rodinou rozloučit ve velkém stylu a se ctí… Ať naposledy uslyší pořádný rachot mašin,“ napsali ve smutné výzvě.

Silnice smrti. Motorkářka Aneta je pátou obětí na jediném kilometru od roku 2014

Terezka Stačinová je v krátké době už druhou dívkou v kraji, které se stala jízda na motorce osudnou. Před necelými dvěma měsíci svůj krátký život ukončila teprve osmnáctiletá Anetka Pátečková z Perálce, která po nehodě mezi Chrastí a Skutči zahynula o posledním květnovém dni. Anetčini rodiče cítili, že musí vyjádřit svou soustrast Terezčiným blízkým, a tak je osobně navštívili. „Ano byli jsme je navštívit s manželkou. Mamince Terezky jsme doporučili psychologa. V prvních dnech nás psycholožka navštěvovala,“ řekl Deníku tatínek Anetky Ivo Páteček. Jemu a manželce pomohly v obrovském žalu i některé maminky s podobnými osudy. „Životní hodnoty, vlastně celý život, se vám strašně změní. Terezky je mi líto, ona chybu neudělala,“ dodal Ivo Páteček.

Vzkaz rodiny:



Vždy jsme tě nesmírně milovali a milovat budeme. Moc nám chybíš a chybět nikdy nepřestaneš. Zůstáváš v našich srdcích navždy a v myšlenkách jsme zpátky v okamžicích, když jsme se společně radovali nebo jen prostě byli spolu. Nikdy na tebe, drahá Terezko, nezapomeneme.