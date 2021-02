Pokácet se má kolem třicítky stromů, proti čemuž se lidé ostře ohrazují a žádají změnu projektu. Za záchranu lip vznikla dokonce petice. „Jsme přesvědčeni, že rekonstrukce ulice může proběhnout i při zachování velké většiny stromů. Požadujeme, aby město Pardubice jako investor této stavby konečně začalo vážně vnímat důležitost městské zeleně. Zbytečné kácení stromů v dnešní době je nezodpovědné, škodlivé a hloupé,“ vysvětlila Olga Kudrnová ze sdružení Chráníme stromy.

NÁHRADNÍ VÝSADBA

Projektanti mají v plánu místo skácených lip v místě i různě po městském obvodě vysázet novou zeleň za více než půl milionu korun. „Dospěli jsme k tomu, že nebudeme kácet 35, ale 30 stromů. V projektu máme také stanovenou náhradní výsadbu na místech, která vybere úřad městského obvodu,“ řekl projektový manažer Zdeněk Šmejkal.

Zeleným aktivistům to ale nestačí, podle nich nová výsadba nedosáhne takové hodnoty, jakou má vzrostlá lipová alej. „Za pokácené stromy je sice navržena náhradní výsadba 18 kusů méně vzrostlých stromů a záhony trvalek. Jsem toho názoru, že tato opatření nikdy nenahradí ekologickou újmu, která vznikne vykácením lip,“ vyjádřil se předseda spolku Zelená pro Pardubicko Jan Linhart.

Vedení města se proto snaží k projektu najít alternativu tak, aby bylo pokáceno co nejméně lip, zatím se to ale nedaří. Jednání s odpůrci i projektanty skončila bez dohody. „Jedna strana trvá na svých požadavcích, aby to zůstalo tak, jak je to plánováno, z druhé strany je vyvíjený velký tlak zelené iniciativy, aby stromy zůstaly zachovány. Snažíme se v tom najít kompromis, ale zatím je to na bodu mrazu,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal.