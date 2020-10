Zjistilo se, že stropní konstrukce architektonicky zajímavé budovy jsou ve špatném stavu a byly přetížené. „Na konci roku 2019 jsme zjistili nevyhovující stav stropních konstrukcí, tuto skutečnost jsme oznámili investorovi a na stavební úřad. Stavba byla v únoru zastavena a veškeré práce přerušeny,“ informoval tiskový mluvčí Skupiny Metrostav Vojtěch Kostiha.

Dělníci Prior opustili a celý záměr se musel vrátit na stůl projektantů, kteří navrhli výměnu stropů. Během října se práce zase rozjedou, přestavba ale nabrala velké zpoždění. „Předpoklad dokončení celé rekonstrukce je v první polovině roku 2022,“ dodal Kostiha. Původně se mělo Tesco do opravených prostor vracet už za pár týdnů. A s ním také zaměstnanci, 130 lidí totiž dostalo vloni výpověď. Společnost ale slíbila, že jim letos na podzim jejich práci nabídne. „Zaměstnanci budou osloveni při znovuotevření provozovny v roce 2020 a bude jim nabídnuta možnost spolupráce na novém formátu provozovny,“ oznámil vloni v září tiskový mluvčí Tesco Stores Václav Koukolíček.

Vedení společností s tímto záměrem stále počítá a při znovuotevření prodejny chce dát přednost svým bývalým zaměstnancům. „Čekáme na rekonstrukci budovy, poté pravděpodobně tyto lidi znovu oslovíme a dáme jim přednost i kvůli tomu, že ten byznys znají,“ vysvětlil Koukolíček. Lidé ale o svou práci přišli už před rokem, zpátky do Tesca se přitom nebudou moci vrátit dříve než za další rok a půl. „Pokud by nám nabídli místo teď, ráda bych ho přijala, bylo to skvělé zaměstnání. Několik kolegů mi také potvrdilo, že by se chtěli teď vrátit. Nikdo z nás ale neví, co bude v roce 2022,“ řekla jedna z bývalých zaměstnankyň, která si nepřála uvést své jméno. V obchodním centru pracovala přes sedm let, měla ale i kolegy, kteří nastoupili před dvaceti lety.

Tesco už se ale do budovy nevrátí v takovém rozsahu, na jaký byli zákazníci zvyklí. Nový formát provozovny bude založen především na potravinách. Tesco se bude muset navíc uskromnit, z třípatrového domu dostane pouze jedno podlaží, které si pronajme. Budovu totiž prodalo společnosti, která vlastní také Atrium Palác, ta chce ve zbylých částech otevřít další obchodní jednotky. K postupu rekonstrukce se ale její vedení odmítlo vyjádřit.

O stavbě obchodního domu na Masarykově náměstí v Pardubicích podle návrhu architektky Růženy Žertové z Brna se rozhodlo v roce 1967. Centrum vznikalo v letech 1971 až 1974, slavnostní otevření se konalo v pátek 23. srpna. V době svého vzniku byl Prior jediným nákupním centrem na východě Čech. Dodnes upoutává pozornost červenooranžovou barvou, která má odkazovat na červený znak města. Osmiúhelníková okna zase symbolizují plástve medu a mají připomínat tradici medových perníků v Pardubicích. Přestože památkáři budovu považují za stěžejní stavbu československého brutalismu, není památkově chráněná.



Zdroj: DENÍK/Luboš Jeníček