„Vzhledem k celorepublikovému nárůstu počtu případů covid pozitivních pacientů a nadcházejícímu podzimu, kdy můžeme očekávat zesílení epidemie, prodlužujeme provozní dobu odběrového místa, abychom vyhověli všem požadavkům na testování,“ konstatovala ústavní epidemioložka Lucie Bareková.

Odběry se budou provádět od pondělí do pátku od 8 do 12 hodin. Od 12. září se pak začne testovat také o víkendu, a to vždy od 7 do 9 hodin. Mění se rovněž místo odběrů, testovat se bude nově v ambulanci budovy číslo 8.