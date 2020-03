Právě nedostatek laboratoří, nikoliv samotných odběrových míst pro pacienty, je největší překážkou rozsáhlejšího testování populace. Po něm od počátku volají epidemiologové.

„Začít bychom chtěli co nejdříve. Zázemí máme, už jen s pardubickou nemocnicí řešíme záležitosti převozu vzorků z jejich drive-in odběrového centra, nedostatek ochranných pomůcek a také to, jestli budeme analyzovat získané vzorky kompletně, nebo jen druhou fázi, po izolaci ribonukleové kyseliny,“ uvedla mluvčí univerzity Martina Macková.

Začít by univerzita mohla prakticky ihned, zbývá jen doladit zmíněné otázky. „Bude to maximálně do 14 dnů, ale spíš dříve. Tah je na nemocnici,“ dodala Macková.

Fakulta má vědecký tým, kvalifikované akademiky i moderní zázemí. K analýzám budou využity laboratoře fakulty přímo v univerzitním kampusu. Do testování se chtějí pustit akademici i doktorandi Katedry biologických a biochemických věd, kteří se zabývají molekulární biologií.

„Zrychlíme-li testování, můžeme efektivně zastavit šíření koronaviru,“ dodal Petr Kalenda, děkan chemicko-technologické fakulty.