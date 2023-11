Fanoušci tetování si nenechali ujít 8. ročník festivalu tetování Tattoo Event v Pardubicích. Zúčastnili se umělečtí tatéři z Čech, ale i ze zahraničí. Na místě bylo možné i zakoupení různých tatarských potřeb.

Festival tetování v Pardubicích. | Video: Michal Žampach

V sobotu 18. listopadu zavítali návštěvníci do prostor Congressového Centra v Atrium Paláci v Pardubicích, kde se stali přímými svědky unikátní tetovací tvorby. Na pardubickém festivalu tetování se sešly čtyři desítky českých i zahraničních umělců, kteří dokázali, že ve svém oboru jsou opravdovými mistři. Předváděli své umělecké výtvory, ale zároveň se pokusili před odbornou porotou získat to nejvyšší ocenění za své nejlepší dílo.

„Je tady 45 tatérů na jednom místě a tetují od rána. Vytváří vlastně svoje motivy předem připravených prací,“ sdělila organizátorka festivalu Krista Kroy. Soutěž tattoo umělců probíhala v nejrůznějších kategoriích. Sešli se tu umělci, aby nejen předvedli, co umí, ale aby dostali i šanci si porovnat například svou techniku, motivy, návrhy či svou práci související s výtvarným zdobením lidského těla.

Návštěvníci měli možnost zhlédnout širokou škálu motivů, samotnou realizaci, ale i následné vyhodnocení před odbornou porotou, která následně vybrala nejlepší práce a řádně je ocenila. Nejen opravdové mistry umění čekala soutěž, do urputného snažení k získání výhry se zapojili i mnozí návštěvníci.

„Zájem je o moderní popkulturní tématiku, takže se vracejí do hry Pokémoni, filmové postavy a samozřejmě tetování s významem, nějakým příběhem,“ řekl jeden z tatérů. K vidění byla tetování trvalého rázu, ale i třeba tetování na pár dní, která jsou vhodná i pro dětské nadšence. Mnozí využili i nabídky vlastního tetování či si zakoupili přímo potetované výrobky z kůže. Nejen to mnozí z návštěvníků ocenili, někteří se rozhodli i pro umění účesů, které jim nabídl Hair Artist, a to v podobě pletení francouzských copánků či zdobených copů.„Přišla jsem si udělat jen takové decentní tetování na ruku. Kdo by nevyužil možnosti být tetovaný od opravdového umělce,“ svěřila se paní Marta z Holic.