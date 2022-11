Tomáš Kaupa začínal jako hasič technik a byl velitelem družstva na stanici v Pardubicích. V roce 2000 přešel operačního operačního střediska a svou pozici u hasičů ukončil jako vedoucí směny Krajského operačního střediska HZS Pardubického kraje. A není sám. Profesionální hasiči v Pardubickém kraji nyní hledají 37 nových kolegů, nedostatek je hlavně těch do výjezdů. Hlásit se mohou i ženy.

„V současné době je v procesu odchodu deset lidí. Neevidujeme důvody odchodu, pouze pokud by byly zdravotní nebo věk 65 let."



mluvčí HZS PK Vendula Horáková

Po sedmadvaceti letech odešel od profesionálních hasičů rovněž Martin Pospíšil z Moravské Třebové. „Do nadcházejícího civilního života přejeme Martinovi hodně zdraví a dosažení dalších pracovních úspěchů,“ loučil se ním velitel stanice v Moravské Třebové Tomáš Nárožný.

Všichni odcházející hasiči za sebou mají stovky výjezdů. Často velmi náročných, protože přesně taková práce hasiče je. Někteří proto po letech končí a hledají si civilní zaměstnání.

„Už jsem to nedával. Bylo to náročné, kolikrát výjezdy v noci, vážné nehody a peníze tomu moc neodpovídaly,“ řekl bývalý profesionální hasič ze Svitavska, který si přeje zůstat v anonymitě.



V Pardubickém kraji ještě letos skončí podle personalistky Hany Šolcové větší množství hasičů. Hledají proto nové kolegy.

„V současné době je v procesu odchodu deset lidí. Neevidujeme důvody odchodu, pouze pokud by byly zdravotní nebo věk 65 let. Aktuálně hledáme 37 příslušníků do výjezdu, z toho 33 lidí jsou nové tabulky platné od 1. ledna 2023. Uchazeči jsou nyní v různém stádiu náborového procesu, ale klidně se mohou hlásit další,“ sdělila mluvčí profesionálních hasičů v Pardubickém kraji Vendula Horáková.

Profese je to skutečně těžká. „Výjezdy jsou technické rozmanité, a to od pomocí, těžkých nehod, přes požáry, povodně až po pomoc při silném větru. V poslední době za sebou mají hasiči i zásahy během ptačích chřipek nebo epidemie koronaviru. Musí se taky neustále vzdělávat a cvičit. Musí mít fyzickou kondici, proto chodí pravidelně do posilovny. V práci je profesionální hasič 24 hodin, pak má dva dny volno,“ popsala Horáková.

Podle nových tabulek hledají šest kolegů na stanici do Chrudimi, devět do Moravské Třebové, Litomyšle a Žamberku. Přihlášku si mohou podat i ženy. „Hlásí se jenom výjimečně, ale momentálně víme o dvou ženách,“ podotkla mluvčí.

Prohlídky i psychotesty

Na všechny zájemce o práci ve sboru profesionálních hasičů čekají zdravotní prohlídky, psychotesty a fyzické testy.

Není vyloučené, že hasiči v Pardubickém kraji budou následovat své kolegy z Prahy, kteří letos přijali do výjezdu první hasičku v zemi. Podle personalistky Hany Šolcové je to otázka budoucnosti, protože zatím nejsou stanice na hasičky stavěné. „K tomu se budou muset přizpůsobit stanici, aby ženy měly vlastní prostory na noční pohotovost nebo hygienu,“ uzavřela personalistka.

Ty fyzické jsou rozdělené na silové a vytrvalostní disciplíny. Adepti musí zvládnout padesát leh, sed, pětatřicet kliků a deset shybů. Ve vytrvalostní části musí budoucí hasiči uběhnout dva kilometry asi za devět minut a uplavat 200 metrů za 4,5 minuty.

Právě fyzička bývá někdy pro uchazeče o modrou uniformu klíčová. „Pracuji 16 let na personálním oddělení, náborů jsem zažila už mnoho. Fyzická zdatnost jde dolů. Je vidět, že mnoho mladíků má zálibu v počítačích a chybí jim pohyb,“ uvedla vedoucí personálního oddělení HZS Pardubického kraje Hana Šolcová.

Ovšem náročné bývají i psychotesty, které o člověku mnohé prozradí. „Základem je, aby člověk na psychotesty přišel odpočatý. Nemusí si dopředu nic zkoušet. Bude tam sám za sebe a taky je důležité, abych se nesnažil do ničeho stylizovat. Psycholog vše pozná. Zajímá nás výkon, přesnost práce i osobnostní charakteristiky a odolnost člověka,“ vysvětlila Šolcová.