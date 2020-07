„V jeden jediný den jsme přijali hned několik oznámení týkajících se podezření o pronásledování a vyhrožování zejména v souvislosti s rozchodem,“ potvrdila policejní mluvčí Eva Maturová. První případ oznámil muž z Pardubicka, kterému se nepozdávalo, že kolem karavanu, v němž trávil čas se svou přítelkyní, se pohyboval cizí vůz. Jakmile muž vyšel ven, řidič v podezřelém autě šlápl na plyn a ujel. Přivolaní policisté už auto ale v okolí nezastihli. „Podezření padlo na bývalého přítele partnerky. Expřítel ji prý sleduje už dlouhou dobu a snaží se ji kontaktovat,“ dodala Maturová.

Další takové volání zaznamenali policisté z Pardubic, a to hned dvakrát. Jejich výjezd byl ale zbytečný, dvojice, která oznámila, že ženu otravuje bývalý přítel a vyhrožuje jí smrtí, si vše vymyslela.

„Žena takové informace popřela, předložila i mobilní telefon, kde žádnou z uvedených zpráv neměla,“ popsala policistka. Jenže dvojice si nedala pokoj a po několika hodinách a drincích volala znovu a nesrozumitelně žvatlala do telefonu. Když policisté dorazili na místo, z párečku vypadlo, že jen potřebovali poradit, jak si má paní zablokovat volající telefonní číslo.

Traumatizující rozchody

Následně volaly postupně dvě ženy také z Pardubic. První měl pronásledovat bývalý přítel, tu druhou spolupracovník. Obě si ale rychle své oznámení rozmyslely s tím, že muži už obtěžování zanechali a odešli. „Rozchod je vždy pro jednu ze stran více traumatizující, ale ještě nepříjemnější je mít na krku podezření z trestného činu nebezpečné vyhrožování, za což hrozí i roční vězení,“ upozornila Maturová. Všechny zmíněné události se staly dopoledne a odpoledne nebylo jiné, pokračovalo se v podobném duchu.

Kolem 14. hodiny policii zavolala teprve dvacetiletá slečna z Orlickoústecka, kterou telefonicky kontaktoval běsnící muž. Dívku z nepochopitelného důvodu hrubě urážel a křičel na ni. Případem se začali zabývat chocenští policisté, kteří zjistili, že naštvaný muž si spletl telefonní číslo. Mladé ženě se poté omluvil a vše vysvětlil.

Další telefonát značil hrozící rvačku mezi současným a bývalým přítelem v blízkosti pardubického koupaliště. Jenže než žena řekla policistům přesné informace, zavěsila a telefon už nikdo nezvedal.

Zloděj - nebo exekutor?

Ve stejný den také vyjížděli do Moravské Třebové, kde byl nahlášen pokus vloupání do bytu. Ani na tomto místě ale nakonec nebyli policisté potřební, jelikož se nejednalo o lupiče, ale o exekutora, který dělal svou práci. Policisté by proto chtěli apelovat na lidi, aby zbytečně nezatěžovali linku a také hlídky. “V okamžiku kdy vyjíždíme někam, kde nejsme potřeba, na nás může čekat někdo, kdo pomoc policistů opravdu potřebuje,“ dodala mluvčí.