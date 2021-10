„Sál v Havlíčkově ulici měl mnoho výhod, ale byla tami spousta technických problémů jako vysoká spodní voda nebo potíže s hlodavci. Museli bychom tyto prostory za nemalou částku rekonstruovat,“ vysvětlil principál Exilu Tomáš Klement.

V suterénu Machoňovy pasáže zhruba rok fungovala thajská restaurace, jinak byly prostory od rekonstrukce pasáže nevyužívané. Na opravu a rekolaudaci měli ochotníci z Exilu dost času, jelikož divadla byla po dlouhou dobu zavřená kvůli koronavirovým opatřením.

Plány na divadelní sezonu



První sezonu v novém působišti zahájilo Divadlo Exil reprízou úspěšné inscenace Kuřačky a spasitelky. I v této sezoně se bude Exil hodně věnovat autorskému divadlu a české dramatice. První premiérou pak 9. října bude rodinná hra Davida Košťáka s názvem Lajka v režii Nadi Kubínkové a Lucie Haškové.



Mladší diváky by měl přilákat divadelní seriál z prostředí výzkumného ústavu od herce Východočeského divadla Pardubice Jana Musila.



„Každý díl bude mít tři až čtyři reprízy. Projekt by měl mít i vlastní webové stránky, kam budeme umisťovat různá krátká videa. Chceme, aby to bylo interaktivní a přilákalo to nové diváky,“ vysvětlila Naďa Kubínková.



Soubor také zkouší novou hru Jana Musila s názvem Útulek, která se inspirovala populárním sitcomem Teorie velkého třesku a měla by mít premiéru někdy na začátku příštího roku.

„Museli jsme udělat kompletní rekonstrukci elektrických rozvodů nebo elevaci hlediště. Z bývalé kuchyně vznikl divadelní bar, který v našem předchozím působišti chyběl,“ uvedl Klement s tím, že v novém sále by se měl výrazně zvýšit divácký komfort.

Divadelní sál nebude sloužit jen Exilu, využívat ho budou i hostující soubory, mezi které patří Divadlo Tří, NerušKruh, Týbrďo divadlo, DS HRRR či improvizační soubor Paleťaci. Chystají se také koncerty, autorská čtení, besedy nebo výstavy.

„Chceme, aby výstavy měly jasnou a čitelnou vazbu na divadlo jako takové,“ řekla kurátorka výstav Naďa Kubínková.

Vznik nového divadelního sálu finančně podpořily město i kraj. „Klíčová byla také podpora fanoušků, kteří mohli divadlu pomoci na serveru Donio. Zafungovalo to neuvěřitelně, vybralo se 214 tisíc korun,“ podotkl Klement.

Rekonstrukce vyšla na 620 tisíc korun, částka byla ale o hodně nižší díky různým formám pomoci, mnozí na stavbě pracovali bez nároku na odměnu.

„Mnoho věcí jsme dělali svépomocí, jinak by nás to vyšlo na dvojnásobek,“ potvrdil Klement.