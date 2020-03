Vyrazit se dá už z nich proti proudu Chrudimky směr Svídnice. Po cestě minete známé lezecké terény – škrovádské skály. Za Svídnicí je přehrada Křižanovice II, známější jako práčovská. Když se vydáte po žluté do vsi Práčov, můžete obdivovat mohutnou oranžovou vyrovnávací věž vodní elektrárny a také kostel sv. Jakuba Většího se správnou patinou.

Toto místo patřilo k oblíbeným výletním cílům Jaroslava Vrchlického, když pobýval na letním bytě ve Slatiňanech. Po žluté pokračujte dále až do Strádovského pekla, hlubokého a divokého údolí Chrudimky. Zde se dá pokračovat dále údolím až k Pekelskému mlýnu a poté po modré na Libáň. Každopádně je ale dobré udělat si zacházku po zelené na romantickou zříceninu Strádov. Z ní se dá také dojít do Libáně. Na libáňské návsi je památník skladatele Zdeňka Fibicha, který zde prožil dětství. Zpět do Svídnice je to po modré kolem rybníka Zaháj a motorestu Na Skalce.

Jaroslav Praisler