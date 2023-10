Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce.

Automatické mlýny v Pardubicích jsou od konce září přístupné veřejnosti. Gočárova galerie vítá návštěvníky v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin. | Foto: Michal Žampach

PARDUBICKO

Flermarket v Pardubicích

Kdy: 15. října od 10.00

Kde: Palác, Pardubice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Podzimní řemeslný trh Flermarket se koná v neděli v kongresovém centru v Paláci Pardubice (3. patro). Pořadatelé slibují přes 70 rukodělných umělců a jejich výrobků na jednom místě. Můžete se nechat okouzlit skutečnými originály a připravit se třeba na Vánoce. Nebudou chybět dílničky pro děti i dospělé. Flermarket se koná od 10 do 16 hodin.

Prohlídka krytu

Kdy: 14. října od 11.00

Kde: Zámek, Pardubice

Za kolik: vstup 100 Kč (jednotné)

Proč přijít: Vydejte se s dětmi do tajného krytu vybudovaného v době studené války ve valu pardubického zámku. V případě útoku nepřítele nebo zasažení města radioaktivním spadem mělo z jeho podzemních prostor krajské velitelství civilní obrany řídit záchranné práce. Na vlastní oči uvidíte, jak se lidé v takovém případě mohli z krytu dorozumívat s okolím, jak naftový generátor vyráběl elektrický proud, a vyzkoušíte, co obnášelo ručně udržovat v chodu filtraci vzduchu. V krytu je celoročně teplota mezi 12 až 15°C. Prohlídka je primárně určena pro rodiny s dětmi od 6 do 12 let. Rezervace prohlídek na e-mailu rezervace@vcm.cz nebo telefonním čísle 773 819 028.

Vydejte se s dětmi na procházku Pardubicemi. Nová aplikace vám umožní vidět památky, které v současnosti už neexistují. O novince jsme psali zde:

Neexistující památky jsou vidět? Univerzita má experty, kteří je oživují

Kunětická hora

Kdy: říjnové víkendy

Kde: Kunětická hora, Ráby

Za kolik: vstup pro dospělého 120/160 Kč, pro dítě 40/50 Kč

Proč přijít: Máte poslední možnost navštívit před zimní přestávkou hrad Kunětická hora u Pardubic. Otevřeno je v říjnu o víkendech od 10 do 16 hodin. V nabídce jsou dva okruhy, a to Dušan Jurkovič, básník dřeva a okruh Hradní palác s věží, ten je přístupný od letošního května a prochází se vlastním tempem, bez průvodce.

Gočárova galerie

Kdy: o víkendech od 10 do 18 hodin

Kde: Automatické mlýny, Pardubice

Za kolik: plné vstupné 40 Kč, snížené 20 Kč

Proč přijít: Gočárova galerie v opravených Automatických mlýnech v Pardubicích je již běžně otevřena pro veřejnost. Zajít se podívat do nových prostor můžete každý den, kromě pondělí, a to od 10 do 18 hodin, jen ve středu je otevírací doba jiná - od 12 do 20 hodin. Co uvidíte? V tuto chvíli jsou aktuální výstavy Transmise, Blouděním k sobě a Velké malé radostí - šperky a objekty Pavla Herynka.

Inkubátor vědy, umění a kultury: Nová éra Automatických mlýnů v Pardubicích

ORLICKO

Prohlídky vily Lichtenberg

Kdy: sobota 14. října od 11.00

Kde: Internátní 600, Choceň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dvě komentované prohlídky Vily Lichtenberg v 11 a 14 hodin. Propásli jste den otevřených dveří na začátku léta? Nezoufejte, na podzim pro vás otevřeme dveře dokořán, abyste si mohli vychutnat původní prostory objektu a prohlédnout výtvarná díla, která se v ní skrývají. Pro tento rok se jedná o poslední akci pro veřejnost.

Koncert Karol a Kvído

Kdy: sobota 14. října od 16.00

Kde: Kulturní centrum, Lanškroun

Za kolik: od 280 korun

Proč přijít: Koncertní verze, kde zazní oblíbené písničky i žhavé novinky z kouzelného světa písniček vaší oblíbené dvojice Karol a Kvído. Pořad trvá 50 minut.

CHRUDIMSKO

Rybí jarmark

Kdy: sobota 14. října od 9.00

Kde: Resselovo náměstí, Chrudim

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Program: Jarmark, Dílničky pro děti, “Utopené dějiny“ – divadelně-hudební skupina Rybníkáři, Prodej čerstvých ryb.

Duchůplné muzeum - Tajná čarodějnická škola

Kdy: pátek 13. října od 15.00

Kde: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Smrtijedi se vracejí! Přidáš se k nám? Postavíme se jim spolu v pátek 13. října od 15 do 21 hodin v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi. Staň se i ty součástí kouzelnických umů v tajné čarodějnické škole. Navštívíš sklepení MLK, podíváš se za loutkami, vyřešíš několik misí a získáš odměny a hlavně harry-potterovské zážitky.

SVITAVSKO

Sbor Police Symphony Orchestra v Litomyšli

Kdy: neděle 15. října od 19.30

Kde: Zámecké návrší, Litomyšl

Za kolik: od 450 korun

Proč přijít: V hlavní roli hlas! Sbor Police Symphony Orchestra se na podzim vydá na svou první samostatnou štaci a zazpívá taky v domácí Litomyšli. Přijďte si užít vyladěný program filmovek, lidovek, ale i spirituální hudby nebo popu v originálních úpravách pro sbor.

Mistrovství republiky haflingů

Kdy: od pátku 13. října do neděle 15. října

Kde: Jízdárna Suchá u Litomyšli

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po dlouhém hledání vhodného areálu na uspořádání Mistrovství ČR haflingů ve sportovních disciplínách padla nakonec volba na jezdecký areál pana Jiřího Skřivana v Suché u Litomyšle. Ve prospěch vybraného areálu bylo kromě ochoty majitele připojit MČR haflingů k vypsané soutěži všestrannosti také místo přibližně ve středu republiky a kompletní vybavení - jezdecká hala, crossová trať a restaurace s penzionem.