Areál Automatickým mlýnů, kde se Mint Market už po několikáté odehrává, v současné době prochází rekonstrukcí a na první pohled může působit jako nehostinné místo a staveniště. Avšak po překročení černého mostu vedoucího přes řeku Chrudimku se náhle mění ponurá atmosféra v příjemné pohodové místo plné lidí a stánků.

Mint Market se během roku odehrává v mnoha městech a to dvakrát do roka, obvykle na jaře a v zimě. Prodává se zde především designové a ručně vyráběné zboží. „Chceme, aby to bylo poctivé. Trh se svěží módou, šperky, designem a delikatesami. V drtivé většině přímo ti lidé, kteří ty věci vyrábějí tak jsou přímo prodejci,“ popisuje záměr Mint Marketu pořadatel Zbyněk Hanko.

Další města jsou například Žďár nad Sázavou, Brno, Praha, Ostrava a mnohé další.

Jako první návštěvníky přivítal stánek neziskové organizace Kočičí naděje, která se stará o opuštěné kočky a další zvířata.

„Fungujeme 13 let, našim depozitem prošlo asi 5000 kočiček a 200 pejsků, většina z nich už našla nové domovy. Tady prodáváme, abychom si vydělali na svoji činnost, protože nedostáváme dotace, nic od státu, nic od měst, fungujeme z vlastních prostředků a příspěvků drobných dárců,“ představila stánek Pavla Hybská, jedna z majitelek.

Ze stánku i její obsluhy sálá příjemná a pokorná atmosféra a je vidět, že je pro ně péče o kočky srdeční záležitostí, do které dávají vše i když z toho nemají téměř žádný zisk. Lidem nabízí ručně vyráběná mýdla nebo třeba obrázky s motivy koček a také například kalendáře na rok 2022 s fotkami kočiček, které prošly jejich péči.

„Lidé nás znají, kdo se zajímá o tu situaci kolem kočiček, tak ví, kdo je Kočičí naděje, takže přispívají. Tyto výrobky jsou vesměs ručně dělané, děláme to po nocích vlastními silami, jenom abychom si nějaké peníze přivydělali, a těm kočkám pomohli,“ zmiňuje další z majitelek paní Gábina.

Návštěvníci si stánek moc chválí a díky tomu, že je první, který je na trhu přivítá, zájem je z jejich strany velký. „Líbí se mi tady hrozně moc a nejlepší stánek je tady u kočiček,“ zmiňuje se smíchem jedna ze zákaznic Pavla Smolná.

Hned naproti Kočičí naději je další velmi hojně navštěvovaný stánek s teplými nápoji a punčem. Provozuje ho organizace Pardubický lajf, která kromě teplých nápojů a dalšího občerstvení nabízí také oblečení.

„Tohle je stánek Pardubickýho lajfu, zajišťujeme občerstvení, nebo aspoň to tekutý, teplý, máme punč, máme svařák, čaje a podobné věci a zároveň máme stánek se svým oblečením. S účastí jsme velmi spokojeni, vlastně jsme překvapeni, že přišlo tolik lidí,“ zmiňuje usměvavý prodejce Ondra Píša.

Mint Market je v prostorech Automatických mlýnů už po několikáté. První rok se konal v jiných místech, ale nakonec zdomácněl právě v Automatických mlýnech, ze kterých sálá jedinečná industriální atmosféra.

Příští rok, ale mlýny čeká velká rekonstrukce, jejíž část začala už tento rok a na prostorech to bylo dost znát. Mint Market si tedy bude muset aspoň na rok najít jiné prostory.

„Líbí se nám tady, i když teď jsou Automatické mlýny staveniště, je to na tom dost poznat. Příští rok se budou rekonstruovat, takže příští rok tu nebudeme, ale jednáme o různých jiných místech, kde bychom to dočasně udělali,“ zmiňuje pořadatel Zbyněk Hanko.

Z venkovních prostor, kde je zhruba deset stánků, se přechází volně dovnitř. Pro účely trhu byly vybrány opravdu malé, ale útulné prostory, kde byl pro stánky a zboží využit téměř každý kout. Místu dominuje šeroa příhodně ponurá industriální atmosféra s holými stěnami, kterou ozvláštňuje teplé světlo z hojně rozvěšených světelných řetězů.

„Mám stánek s oblečením, šiju to já, je to všechno z českých materiálů, navrhuji si střihy, takže všechno moje práce. Moc se mi tu líbí. My jsme tu už podruhé a vrátili jsme se sem schválně, protože se nám tu moc líbí. Ty světýlka jsou hrozně hezký a taky ta předvánoční atmosféra,“ popisuje prodejkyně Eva Dočkalová se svou značkou Malá Vrána.

„Líbí se nám tady moc, jezdíme pravidelně. Kolegyně má ručně vyšívané záložky křížkovým stehem inspirované architekturou a já mám věci z recyklovaných bannerů, takže pouzdra a malé tašky. Zatím jsme se zájmem spokojeni, ale čekáme na odpoledne. Prostor se nám líbí hodně,“ usmívá se Ilona Machová se značkou 1,5 holky, která sdílí svůj stánek s Kateřinou Zelingerovou se značkou 25.11.

Ze všech výrobků je zřejmé, že jsou ručně vyráběné. To je mimo jiné také cílem Mint Marketu. Chtějí lidem nabízet kvalitu a něco, na co se mohou těšit a částečně si zvyknout, aby se rádi vraceli.

„Ono je fajn objevovat nová místa, ale je taky fajn na nich být a trošku víc se zakořenit. A ono se to ozvláštňuje samo, z hodně hrubého pohledu to může vypadat pořád stejně, protože tady pokaždé hraje hudba, protože jsou tady pokaždé kreativní šikovní lidé, kteří prodávají svoje věci, ale když člověk nakoukne jen trošku pod to, tak ti prodejci nejsou nikdy stejní, protože trh jako takový ty věci proměňuje,“ uvádí pořadatel Zbyněk Hanko.

Příjemnou předvánoční atmosféru a industriální prostředí provází ve vnitřních prostorách podmanivá jazzová hudba s tóny saxofonu a vůně kávy ze stánku v zadní části místnosti promísená vůní mýdel od dalších prodejců. Prostorem procházelo mnoho lidí od maminek s kočárky nebo dětmi po boku či v šátku na hrudi, po zvědavé mladé lidi či zástupce dalších generací.

„Líbí se mi tu, zatím jsem kromě kafe nic nekoupila, tím se musí začít a přemýšlím nad vánočními, dárky, pro syna něco,“ usmívá se návštěvnice Aneta Šulcová, která si industriální prostor velmi chválí.

„Mám ráda tenhle styl, tady v Pardubicích to není úplně obvyklé. Já jsem studovala v Brně a tam to funguje jinak všechno, tak mě to právě sedne. Věřím, že starší generace jsou z toho takový vyjukaný, ale mě se to líbí,“ zmiňuje.

„Líbí se nám tady, je to tu hezký a je možná i víc prodejců než dřív. Už jsme tu myslím po druhý a je to tu krásný, zrovna tady paní obdivuji náramky,“ zmiňuje návštěvnice paní Hana, která se zastavila u stánku se šperky.

„Vyrábím minimalistické šperky ze stříbra, pozlaceného stříbra, drahokamů. Mně je tady každý rok zima tradičně, ale letos jsem se připravila, mám tady teplomet, takže je to dobré. Je tady moc hezky a já v Pardubicích jsem už opakovaně, takže mám své zákazníky, kteří sem jezdí, takže spokojená jsem,“ popisuje s úsměvem prodejkyně Bára Justová se značkou Just for you.

Letošní Mint Market přilákal v Pardubicích dle odhadů pořadatelů okolo 2000 návštěvníků. Letošní účast nebyla nijak menší než předchozí roky a covidová opatření to nijak neovlivnila. Mint Market jako trh nevyžadoval po lidech potvrzení o bezinfekčnosti a žádal pouze o dodržování rozestupů, dezinfekci a zakrytí dýchacích cest.

„Je před Vánocema, je po výplatě, nějaká opatření tady jsou, ale možná že díky tomu, že jsou tu nějaké hrozby, že by mohlo být zavřeno brzo, tak možná právě to nutí lidi přijít. Zatím tyhle dvě tři hodiny jsou ok, s návštěvností jsme spokojení,“ shrnul okolnosti velké účasti pořadatel Zbyněk Hanko v první třetině akce.

Klára Karasaridu