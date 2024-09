Rybář, který lovil na Opatovickém kanálu v Opatovicích nad Labem, měl nejprve radost - chytil totiž kapra. Jak se však pro svůj úlovek natahoval, smekla se mu zřejmě noha a spadl do vody. Cyklista, který jel právě kolem, pohotově zareagoval a muže se mu podařilo z vody vytáhnout. „Přivolaní zdravotníci ihned prováděli kardiopulmonální resuscitaci. Hasiči transportovali staršího muže do sanitky a následně byl převezen do nemocnice," popsala tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková.

Složky Integrovaného záchranného systému spěchaly ve čtvrtek do Opatovic nad Labem ještě jednou. Měl tam pod vodní hladinou zmizet další člověk. Naštěstí muž se nakonec našel v pořádku.

Během letošních prázdnin byli hasiči povoláni k sedmi případům záchrany osob z vody, z toho ve třech případech osoby zemřely. V září zatím hasiči evidují tři záchrany osob, z toho jeden člověk nepřežil.