TOP 09 je ve sněmovně, poslanec Skalický ale mandát ztratil

Pardubice – Prohra s křečovitým úsměvem. Tak hodnotí volební výsledek TOP 09 poslanec Jiří Skalický. Po napínavém sčítání hlasů se sice jeho strana do Poslanecké sněmovny dostala, ovšem sám Skalický ve funkci poslance končí.

Jiří Skalický.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Je dobře, že budeme ve sněmovně, ale to je tak asi jediné pozitivum těchto voleb,“ poznamenal končící poslanec, který během sčítání už ani nevěřil, že se „Topce“ podaří nepříznivý vývoj zvrátit. „Když začínáte někde na 3,5 procentech, tak je málo pravděpodobné, že nakonec překonáte pětiprocentní hranici,“ řekl Skalický.



Ačkoliv TOP 09 oproti volbám v roce 2013 ztratila značnou část voličů, ve volebním štábu v jedné z pardubických restaurací nevládla zádumčivá nálada jako třeba ve volebním štábu sociálních demokratů. Přítomní členové strany s napětím sledovali souboj mezi TOP 09 a STAN o to, kdo nakonec obsadí ve volbách osmou příčku.

Ani Jiří Skalický nepůsobil sklíčeným dojmem, ačkoliv po sedmi letech opouští Poslaneckou sněmovnu. „Mrzí mě, že jsem neobhájil mandát. Ale mám pocit dobře vykonané práce. Povedlo se mi ve sněmovně získat více peněz pro krajské zdravotnictví,“ vysvětlil.



JEN NOSIČI VODY

Při pohledu na výsledek voleb ale primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky v Pardubické nemocnici nevidí šanci na sestavení rozumné vlády. „Vítěz voleb je tak dominantní, že ostatní strany v nové vládě budou jen nosiči vody. Bude to vláda jednoho muže. Jen doufám, že na to Česká republika nedoplatí,“ uvedl Skalický s tím, že si nedovede představit, že by se jeho strana jakkoliv podílela na budoucí vládě.

V roce 2013 získala „Topka“ téměř 12 procent hlasů, čím si Skalický vysvětluje významný propad voličské přízně? „Jeden z důvodů je jistě rozchod s hnutím STAN. TOP 09 dřív dokázala oslovovat mladé lidi, ale zdá se, že Piráti jim nabídli atraktivnější formu, i když nevím, jestli i obsah,“ podotkl poslanec.



Stranu, jejímž předsedou je Miroslav Kalousek, čeká již za několik týdnů volební sjezd. „Lze očekávat výrazné zemětřesení. Tyhle volby jsme nezvládli, asi jsme byli málo populističtí,“ posteskl si Skalický.