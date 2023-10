Městem na kole: Mezi nejlepšími městy pro cyklisty jsou i Pardubice

Z hlediska infrastruktury pro cyklisty jsou na tom z českých měst nejlépe Uničov, Hradec Králové a Pardubice. Vyplývá to z žebříčku CykloRank Česko 2023, jehož cílem je přehledně informovat o délce a hustotě cyklistické infrastruktury v českých městech nad 10 000 obyvatel. Projekt vznikl v partnerství mezi magazínem Městem na kole, výzvou Do práce na kole a spolkem Plzeň na kole. ČTK to v tiskové zprávě sdělil Martin Šnobr z magazínu Městem na kole.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku