/VIDEO, FOTO/ Na 21. červen 2011 ve Starých Čívicích u Pardubic asi jen tak nezapomenou. Toho dne, po páté hodině odpoledne, se totiž obcí prohnalo tornádo. To v několikasetmetrovém pruhu o délce zhruba dvou kilometrů doslova zlikvidovalo vše, co mu stálo v cestě a způsobilo škody za miliony korun.

Tornádo mezi Pardubicemi a Chrudimi 21. června v 17.26 hodin. | Video: Jiří Skalík

Přibližně půlminutová smršť za sebou nechala rozbitá auta, pobořené domy, spadlé střechy, rozbité ploty a vyvrácené statné stromy. Zřejmě nejhůře dopadla průmyslová zóna na okraji Čívic. Poničeny byly budovy firem Kyb, Ronal a Jtekt. V případě posledního z objektů bylo velké štěstí, že se nikomu nic nestalo. V čase větrné smrště bylo v hala zhruba dvě stě zaměstnanců.

Podívejte se na videa přímo z řádění živlu:

„Když to přišlo, chlapi se snažili zavřít vrata od nákladové rampy. Viděl jsem, jak se do nich opřel vítr, zmuchlal je, jako kdyby to byl kus staniolu a pak proletěly halou kus ode mne,“ popsal osudové okamžiky jeden z dělníků. „Střecha je v jednom pruhu odloupnutá úplně stejně jako z krabičky od sardinek, zadní stěnu to utrhlo úplně,“ podotkl další z pracovníků firmy.

Záchranáři aktivovali tzv. traumaplán, na místo vyjelo devět sanitních vozů, jednotky hasičů a policisté.

Kromě hal v průmyslové zóně bral vítr střechy i přímo ve Starých Čívicích, nedaleko místního hostince vyvrátil vzrostlý strom, který jen o kousek minul zaparkovaný automobil. Jiné vozy měly méně štěstí a řádění živlu odnesly rozbitými okny a poškozenými karoseriemi.

Že se skutečně jednalo o tornádo, potvrdili později i meteorologové. V posledních letech dochází ke zvýšení počtu podobných jevů. Podle meteorologů si lidé musí zvykat, že bouřky s sebou přinášejí i nebezpečné jevy. Své by o tom mohli vyprávět obyvatelé obce Lubná na Svitavsku, kde letos řádilo menší tornádo už dvakrát.