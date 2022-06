V nadcházejících měsících organizátoři promítnou klasické i méně známé filmy, které lidé budou moci zhlédnout vždy zdarma v areálu Památníku. Festival zahájil v pátek film Protektor režiséra Marka Najbrta. Další snímky organizátoři promítnou každý pátek vždy od 21 hodin.

Rok do otevření areálu Automatických mlýnů. Mění se budovy i adresa

„Jednu z nejtragičtějších událostí české historie připomene snímek Lidice v režii Petra Nikolaeva. Třetí pak bude Zpráva Petera Bebjaka, která nás z tuzemského prostředí přesune do Osvětimi a zaměří se na osudy lidí židovského vyznání za války. Přesah do poválečných let pak nabídne film Bohdana Slámy s názvem Krajina ve stínu, jenž opět získal několik Českých lvů, stejně jako Ceny české filmové kritiky,“ představil chystaný program ředitel Památníku Zámeček Viktor Janák.

Pardubické letní kino Rebel pak osmdesátému výročí heydrichiády věnuje červencové čtvrtky, a to od půl desáté večer v areálu Za vodou vedle mostu Pavla Wonky. Organizátoři lákají třeba na filmovou klasiku Quentina Tarantina Hanebný pancharti.

Promítání na mimořádných místech není v Pardubicích novinkou. Netradiční zážitek divákům v minulosti přinesly filmy jako Spalovač mrtvol v pardubickém krematoriu, oskarový film Přelet nad kukaččím hnízdem v nemocnici, Ostře sledované vlaky na nádraží, Tmavomodrý svět na letišti nebo Habermannův mlýn v Automatických mlýnech.

Úžasný zážitek

Tento snímek režiséra Juraje Herze byl v bývalých mlýnech k vidění před pěti lety. „Promítnout silný snímek v prostředí, ke kterému má vztah, je úžasný zážitek. Líbilo se nám spojení mlýnů, také jsme chtěli využít prostorů té stavby, kterou ne všichni viděli. Spojitost lze nalézt také mezi historií rodiny Winternitzů a osudem Habermanna," řekl tehdy organizátor pardubické části festivalu Febiofest Jan Motyčka. Pořadatelé tím navázali na tradici originálních projekcí z let 1998 až 2011.

V roce 2013 se nezvyklá projekce uskutečnila v areálu Pardubické nemocnice. Úspěšný oscarový film Přelet nad kukaččím hnízdem od Miloše Formana diváky zaujal. O chystané projekci se za Atlantikem tehdy dozvěděl i sám režisér Miloš Forman. „Tento nápad se mu velice zamlouvá," tlumočil tenkrát režisérova slova spisovatel, dokumentarista a osobní životopisec Miloše Formana Jan Novák.