Každý rok koncem května se koná v Horním Jelení Festival trampských písní, letos to bude již 48. ročník. Hlavními hosty sobotního programu budou kapely Falešná karta a Kamarádi Choceň.

V lesích u Horního Jelení se koná 48. ročník Festivalu trampských písní. | Foto: archiv Festivalu trampských písní

Od pátku do neděle se v Horním Jelení koná již 48. ročník Festivalu trampských písní. „Sejdeme se opět uprostřed lesů na louce U Nory na okraji městečka Horní Jelení. Uslyšíte dobře známé kapely, ale poslechneme si i skupiny, které u nás ještě nehrály," uvedli pořadatelé ze spolku K.F.T.P.

Návštěvníkům slibují také překvapení v podobě nového festivalového suvenýru, který bude mít praktickou a zároveň ekologickou hodnotu.

Program festivalu

Pátek 24. 5. ve 21 hodin – slavnostní zapálení festivalového ohně, vystoupení kapel, vstupné dobrovolné.

Sobota 25. 5. od 10 do 23 hodin - přehlídka soutěžních kapel, přihlášeno celkem 18 hudebních skupin. Hlavními hosty budou Falešná karta Nové Město na Moravě, Kamarádi Choceň a další. Vstupné: 250 Kč, děti do 15 let, účinkující, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P s průvodcem a těhotné ženy vstup zdarma. Festival je bezbariérový, včetně bezbariérového WC pro vozíčkáře.

Doprovodný program festivalu

Trampské archivy – možnost získání dat o trampských písních, osadách, fotografiích, které obsahuje web Trampské archivy. Připravena bude také tombola a hry pro děti.

Další informace najdete na www.kftp.cz.