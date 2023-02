Pardubický dopravní podnik zavede od pondělí 13. února obousměrnou linku č. 906 obsluhovanou minibusem. Vedly ho k tomu dotazy a obavy obyvatel Rosic a Kréty, rodičů dětí ze škol v Polabinách a žádosti o pomoc od ředitelů škol. Minibusy budou obsluhovat ve třicetiminutových intervalech v čase od 8 do 16 hodin tyto zastávky: Rosice, točna – Rosice, Gen. Svobody – Rosice, náměstí – Rosice, Kréta – Polabiny, Okrajová – Polabiny, Sluneční – Polabiny, Kpt. Bartoše – Polabiny, Lidická – Hlavní nádraží. Změny jsou důsledkem omezení provozu na mostu kapitána Bartoše, který je v havarijním stavu.

„Ranní spoje v čase školní dojížďky, zajišťované klasickými autobusy, zůstávají. Uvedené změny budou v platnosti do odvolání," uvedla tisková mluvčí pardubického dopravního podniku Jitka Malinská. Zároveň vyzvala cestující, aby sledovali aktuální informace na webu dopravního podniku a na vývěskách.

Náměstek primátora Jan Hrabal poděkoval dopravnímu podniku za rychlou reakci na nutná dopravní opatření včetně zajištění minibusů. „Intenzivně v rámci vedení města pracujeme na projektu mostního provizoria, aby se linky městské hromadné dopravy vrátily zpět do svých původních tras," uvedl náměstek primátora.

Od neděle 5. února je na mostě kpt. Bartoše kvůli jeho špatnému technickému stavu zaveden jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací s 30sekudovým intervalem. Průjezd mostu je navíc zúžen a dopravním značením vymezen tak, aby vozidla projížděla jeho středem. Je zde omezena hmotnost vozidel, takže na most budou moci vjet pouze vozidla do 3,5 tuny s tím, že v případě MHD a IZS je maximální možná hmotnost do 12 tun.

Most kpt. Bartoše je v havarijním stavu, mění se provoz na mostě i linky MHD