„Hlavním přínosem dokončeného úseku je zkapacitnění trati, což přinese zkrácení jízdních dob a minimalizaci dopadů mimořádností na železniční provoz,“ sdělil ministr dopravy Martin Kupka s tím, že tato modernizace znamená také posun k tomu, aby byl region více konkurenceschopný.

Zájem o vlaky roste

Pardubice a Hradec Králové, dvě krajská města s přibližně sto tisíci obyvatelích, jsou dlouhodobě zatížena silnou dopravou. Rekonstrukce stávající trati a vybudování druhé koleje podle železničářů výrazně ulehčí cestování a zatraktivní ekologickou železnici. Navíc se zlepší i spojení pro cestující z Chrudimi.

„Zaznamenáváme rostoucí zájem o příměstskou dopravu, kde je o to dennodenní dojíždějí,“ potvrdil Kupka.

Modernizace úseku

Nejvýraznějším prvkem celé stavby je nový dvoukolejný most přes Labe. Dělníci téměř 1400 tun těžkou a 140 metrů dlouhou konstrukci dávali dohromady na pravém břehu řeky a postupně ji vysouvali nad vodu, až nakonec dosáhli levého břehu.

„Šlo o technicky nejnáročnější část stavby. Na začátku jsme museli starý most přesunout do provizorní polohy a následně na jeho místě budovat nový dvoukolejný most. Stavba ale probíhala bez komplikací podle plánu,“ připomněl stavbyvedoucí Jan Mitlöhner s tím, že nový most je výrazně tišší než jeho 60 let starý předchůdce. Je také bezpečnější a navíc nezasahuje do plavební dráhy.

Nový most bylo třeba pečlivě otestovat:

Zdroj: Správa železnic

Po nové konstrukci v současné době vlaky už jezdí, ale pouze po jedné koleji. Dělníci musí totiž ještě postavit druhou kolej od nového mostu na hlavní nádraží.

„Naše stavba je kompletně dokončena, na celém úseku i mostu jsou dvoje koleje. Druhá kolej ale není napojena do stanice hlavního nádraží,“ popsal Mitlöhner s tím, že celkové investiční náklady stavby dosahují 3 262 621 258 korun.

Naplno novou trať cestující využijí od května.

160 km/h

V budoucnosti by se čas strávený na cestě mezi oběma městy mohl ještě o něco zkrátit. Celý úsek z pardubického hlavního nádraží do Stéblové je stavěný na maximální traťovou rychlost 160 kilometrů za hodinu. Aby ji moderní vlaky mohly využívat, musí být na trase nový zabezpečovací systém ETCS.

Zdroj: Čížková Nikola

„Instalaci ETCS řešíme jako samostatnou akci. Kompletní dokončení stavby a spuštění celého systému předpokládáme v první polovině příštího roku. Zavedení ETCS zajistí nejvyšší úroveň zabezpečení železničního provozu a přinese další podstatný benefit, a to zvýšení traťové rychlosti. Tuto trať budeme také využívat jako odklonovou při mimořádnostech na hlavním koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou,“ vysvětlil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Po dokončení všech prací by se měla železnice dočkat odstranění „špuntu“, který dříve jednokolejný úsek Stéblová - Pardubice hlavní nádraží představoval. Stavba je investicí Správy železnic s financováním, ale pomohla i Evropská unie.

Poslední jednokolejný úsek je z Opatovic do Hradce, kde modernizaci brzdí spory o kaštanovou alej na Pražském předměstí.