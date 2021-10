Zástupci města i sportovních klubů si myslí, že další prostor pro sportovce je potřeba. „Je nad slunce jasné, že v Pardubicích je třeba ještě jedna ledová plocha. Pokud by tento projekt byl realizován a bylo by zázemí stejné, jaké máme nyní, pak nemáme problém využívat toto zařízení. Bohužel od projektu k vlastnímu bruslení je u nás jako ze Země na Mars,“ řekl předseda oddílu ledního hokeje žen TJ Tesla Pardubice Miroslav Klusoň.

Nyní pardubičtí sportovci využívají led v Enteria areně, která je složená ze dvou hal s celkovou kapacitou 10 300 diváků pro komerční i nekomerční účely. Jako domácí hřiště ji využívají hokejový klub HC Dynamo Pardubice, sledge hokejový tým SHK Mustangové Auto IN, ženský hokejový klub TJ Tesla Pardubice a Krasobruslařský klub Pardubice.

Tréninková hala by měla mít podobu menšího stadionu s osmi kabinami a hledištěm pro 300 diváků. Sportovní kluby by tak měly získat své zázemí. „Chceme poskytnout zázemí zejména pro krasobruslení nebo ženský či univerzitní hokejový tým a nabídnout větší prostor pro veřejnost, školy a hobby hokejisty,“ dodal Mazuch.

„Současné dvě ledové plochy jsou využity prakticky na sto procent, třetí plocha se v Pardubicích bude hodit. Navíc by se ulevilo aréně, kde by tak mohlo být více komerčních akcí,“ řekl náměstek primátora Jan Mazuch (ODS). Podmínkou je získání dotace, která pokryje minimálně 70 procent nákladů.

FOTO: Luboš Jeníč | Foto: Deník/Nikola Remešová

