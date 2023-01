Loni účastníci Tříkrálové sbírky na Pardubicku vybrali přes milion korun. Letos do ulic vyrazí již po třiadvacáté.

„Vše, co na charitě děláme, směřuje k tomu, aby naši klienti a pacienti mohli zůstávat se svými rodinami a blízkými v přirozeném prostředí – doma. Jsme velice vděční za dary do Tříkrálové sbírky, které využíváme k rozvoji a rozšíření těchto služeb. Moc mě těší, že finance na vybudování nových středisek pomáhají následně mnoho let velkému množství těch, kteří naši pomoc potřebují,“ řekla ředitelka pardubické charity Marie Hubálková.

Chybí koledníci

Největší dobrovolnická benefiční akce v České republice se neobejde bez pomoci dobrovolníků.

Tříkrálový koncert



Jako součást Tříkrálové sbírky se v neděli 8. ledna od 16:00 v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích uskuteční tradiční Tříkrálový koncert chrámového sboru a hostů pod vedením Jiřího Kuchválka. Obě akce budou též ke zhlédnutí online či ze záznamu na YouTube kanálu Oblastní charity Pardubice.

Těch je ale podle pracovníků charity málo. „Rádi bychom požádali o pomoc a zapojení do Tříkrálové sbírky, při které můžete navštívit své blízké, sousedy a známé, popřát jim hodně štěstí do nového roku a přispět tak dobré věci. Rádi přivítáme celé rodiny i jednotlivce, pro skupinky bez vlastního doprovodu zajistíme zodpovědného vedoucího,“ sdělil koordinátor sbírky Miloš Lášek.

Koledníkům charita poskytne kostýmy, občerstvení, zázemí v prostorách pardubické fary v Kostelní ulici i dárky. „Tříkrálovou sbírku kromě Pardubic organizujeme v dalších 80 obcích a naléhavě hledáme koledníky v Barchově, Bezděkově, Černé u Bohdanče, Jaroslavi, Kuněticích, Poběžovicích, Srnojedech, Uhersku či ve Vlčí Habřině,“ doplnil Lášek.

Skupinky tří králů přinášejí požehnání a prosí o příspěvek na charitní práci do zapečetěné pokladničkyZdroj: Oblastní charita Pardubice

Některé z více než tisícovky koledníků lidé nejčastěji potkají v sobotu 7. ledna, slavnostní zahájení tradiční sbírky ale proběhne už ve středu 4. ledna. Na Pernštýnském náměstí se dobrovolníci sejdou o půl desáté ráno.

Charita hledá dobrovolníky



Pardubická charita hledá koledníky pro Barchov, Bezděkov, Bukovinu nad Labem, Dubany, Hrobice, Jaroslav, Lány u Dašic, Libišany, Poběžovice u Holic, Srnojedy, Starý Mateřov, Uhersko a Pardubice.

„Vystoupí zde Adéla Krátká a Chlapecký sbor Bonifantes pod vedením Jana Míška. Koledníkům požehná otec biskup Josef Kajnek. Před slavnostním zahájením projedou centrem města tři královny na koních z farmy Apolenka v doprovodu strážníků jízdního oddílu Městské policie Pardubice,“ přiblížil program mluvčí pardubické charity Jan Lohynský.

Na několika místech v Pardubicích a okolí jsou od nového roku rozmístěny také pokladničky. Pardubáci tak mohou přispět třeba i v obchodě nebo lékárně.

